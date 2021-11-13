10 منتخبات في كأس العرب للريشة الطائرة

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس العرب للريشة الطائرة للعموم في البحرين بمشاركة أكثر من 50 لاعباً يمثلون 10 دول عربية هي البحرين، الإمارات، الأردن، مصر، السعودية، العراق، الجزائر، سلطنة عمان، سوريا، لبنان.

فيما اعتذرت فلسطين عن عدم المشاركة في اللحظات الأخيرة، وتأتي البطولة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب «كورونا»، وتقام المنافسات وفق الإجراءات الاحترازية المعتمدة، واعتمد الاتحاد العربي 6 حكام عرب وهم الحكم العام حذام إسماعيل، وكل من باسل النوباني، غرس عبيد، أسامة علي، مثنى جاسم، وعواطف الغلوسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز