بطلات الإمارات يهدين إلى الشيخة فاطمة إنجاز مونديال الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أهدت لاعبات منتخب الإمارات للجوجيتسو المتوجات في النسخة الـ26 من بطولة العالم للجوجيتسو، التي استضافتها أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، إنجازهن الكبير بتحقيقهن 9 ذهبيات و 8 فضيات و8 برونزيات، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي قادت مسيرة نهضة المرأة وتقدمها في شتى المجالات، الأمر الذي كان له المردود الإيجابي في إبراز الوجه المشرق للمرأة الإماراتية واكتسابها الاحترام العالمي.

شهد اليوم الأول من النسخة الـ26 من بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي، حصول ميرا الساعدي على ذهبية وزن 36 كغم، وفوز آمنة الحوسني بفضية وزن 36 كغم، وميرا الحوسني بفضية وزن 40 كغم ومريم آل علي بفضية 44 كغم، كما فازت ميرا الخوري ببرونزية وزن 44 كغم، وزمزم الحمادي ببرونزية وزن 48 كغم.

وشهد اليوم الثاني تألقاً لافتاً من لاعبات الإمارات، وفازت حمدة الشكيلي بذهبية وزن 45 كغم، وأسماء الحوسني بذهبية 52 كغم، وشما الكلباني بذهبية 63 كغم، وآمنة الحمادي بذهبية 70 كغم، وشما الحوسني بفضية 45 كغم، وعلياء الظنحاني بفضية 52 كغم، وهيا الجهوري بفضية 70 كغم، وآمنه العزيزي ببرونزية 70 كغم.

وعلى صعيد منافسات اليوم الثالث تمكنت شما المزيني من الفوز بذهبية وزن 40 كغم، وعائشة الشامسي بذهبية وزن 44 كغم، وبلقيس عبدالله بذهبية 48 كغم، وجميعه الحمادي بذهبية 70 كغم. كما حصلت مهرة محفوظ على فضية 70 كغم، ولولوة الحوسني ببرونزية 44 كغم، وشما النوفلي ببرونزية 70 كغم، وصباح الراسبي ببرونزية فوق الـ 70 كغم.

وفي اليوم الرابع حصلت حصة الشامسي على برونزية وزن 52 كغم،فيما نالت حمدة الشكيلي الميدالية الفضية في وزن 45 كغم في اليوم الختامي وحصدت وديمة اليافعي برونزية 45 كغم.

وأعربت نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عضو مجلس إدارة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، عضو اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، عن فخرها بما حققته فتيات الإمارات في العرس الرياضي العالمي.

وأكدت أن المرأة الإماراتية دائماً ما تبدع في جميع الميادين وسجلت حضورها النوعي في لعبة الجوجيتسو، مستلهمة إرادة التميز والإبداع من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،«أم الإمارات» التي شرعت الأبواب أمام تألق الفتاة الإماراتية، ورسخت حضورها في المناسبات الرياضية الكبرى، وحفزتها على التألق في شتى الساحات.

وأشارت نورة السويدي إلى أن الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

تضع كل الإمكانات لدعم المرأة الرياضية من أجل صقل مواهبها، بما يمكنها من المشاركة في تحقيق الإنجازات، سواء في مجالات اللعب والإدارة والتدريب والتحكيم وغيرها، مشيرة أن دعم المرأة نهج أرساه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي آمن بعطاء المرأة وبدورها في المجتمع.

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