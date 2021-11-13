أبوظبي تستعد لعالمية سباحة المسافات القصيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تستعد أبوظبي «عاصمة الرياضة العالمية»، لاستقبال بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة 25 متراً، في الفترة من 16 وحتى 21 ديسمبر 2021، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتحمل النسخة المرتقبة «الرقم 15» في تاريخ البطولة التي قطعت نحو 28 عاماً منذ انطلاقها الأول في مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية 1993، وصولاً إلى أبوظبي 2021 التي تحتضن البطولة المرة الأولى.

وتتطلع أبوظبي التي تسلمت علم استضافة البطولة، منذ انتهاء النسخة الماضية 2018 في مدينة هانتشو الصينية، إلى أن تكون في طليعة المدن العالمية الرائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

وقد شهدت مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية، ميلاد النسخة الأولى عام 1993، بعد عام من دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة، وشارك فيها 313 سباحاً من 46 دولة، لتتوالى بعدها رحلات الاستضافة وكانت الثانية 1995 في ريودي جانيرو بمشاركة 350 سباحاً.

وعادت إلى أوروبا، في غوتنبرغ السويدية عام 1997، قبل أن تنتقل 1999 إلى هونغ كونغ بمشاركة 501 سباح، وبرزت مع انطلاقة النسخة الخامسة في أثينا اليونانية 2000، الولايات المتحدة صاحبة أفضل مشاركة برصيد 9 ميداليات ذهبية وبإجمالي 25 ميدالية ملونة، واستضافت موسكو النسخة السادسة 2002، وإنديانا بوليس 2004 السابعة، وشنغهاي الصينية 2006 الثامنة، ومانشستر 2008 التاسعة، بمشاركة وصلت إلى 607 سباحين مثلوا 116 دولة.

وكان للإمارات حظ الاستضافة حين نظمت البطولة العاشرة في دبي 2010، وإسطنبول النسخة 11 عام 2012، والدوحة 2014، ووندسور 2016، وهانغتشو الـ14 عام 2018.

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