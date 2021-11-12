الشارقة يعبر الجزيرة ويتصدر دوري اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظ فريق الشارقة على صدارته لدوري رجال اليد للجولة الثانية على التوالي بفوزه أول من أمس على الجزيرة 22 - 14، في المباراة المؤجلة،رافعاً رصيده إلى 18 نقطة «العلامة الكاملة»، وتجمد رصيد الجزيرة عند النقطة السادسة، وتغلب العين على مليحة 31 - 27 ورفع فريق العين رصيده إلى 8 نقاط خامساً، وجاء مليحة سابعاً برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة السادس، واستمر النصر بالوصافة«15 نقطة»، يليه شباب الأهلي ثالثاً 14 نقطة، والوصل رابعاً برصيد 10 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز