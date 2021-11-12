الفرنسي أنطوان روزنر يتصدر منافسات الجولة الثانية لبطولة " AVIV "دبي للجولف

المصدر: وام

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واصلت بطولة " AVIV دبي للجولف" منافساتها لليوم الثاني على ملعب النار في منطقة جميرا للجولف، والتي تستمر حتى بعد غد الأحد لتتويج فائز واحد بلقب البطولة والفوز بجوائز مالية قدرها 1,5 مليون دولار أمريكي، فضلا عن التأهل إلى بطولة "دي بي ورلد" التي تستضيفها دبي الأسبوع القادم على ملعب الأرض في ملاعب جميرا للجولف.

وشهدت منافسات اليوم تصدر حامل اللقب الفرنسي أنطوان روزنر الذي قدم آداءا متميزا في منافسات الجولة الثانية محققاً ضربة تحت المعدل في 8 حفر والمعدل في باقي الحفر، ليضيف إلى رصيده 7 ضربات تحت المعدل سجلها مع نهاية الجولة الأولى، لينهي اليوم بمجموع 15 ضربة تحت المعدل في الصدارة، في حين جاء المركز الثاني شراكة بين الإيطالي لابورتا فرانشيسكو المتصدر في اليوم الأول الدنماركي يواكيم هانسن بمجموع 14 ضربة تحت المعدل.

وجاء المركز الثالث بمجموع 13 ضربة تحت المعدل أحرزها الفنلندي كالي ساموجا، يليه المركز الرابع شراكة بين الإنجليزي بول وارنج، و نجم كأس رايدر الإنجليزي تومي فليتوود برصيد 12 ضربة تحت المعدل، وكان المركز الخامس بمجموع 11 ضربة تحت المعدل من نصيب أربعة لاعبين، وهم الأمريكي "شون كروكر"، والنمساوي "بيرند وازبرغر"، والفرنسي "روبن راسل"، والجنوب أفريقي دين بورميستر.

و علق اللاعب الإيطالي لابورتا فرانشيسكو قائلا: أنا راض جدا عن آدائي في كلا الجولتين الأولى والثانية من منافسات بطولة AVIV دبي، صحيح أنني أخفقت مرة واحد في التسديد. لكن من المؤكد أن أداء لعبي للمسافات الطويلة جيد جدًا، والتسديد على مسافات قصيرة يحتاج إلى بعض التمرين والتركيز ولكن في نهاية اليوم أنا سعيد جدًا بنتائجي، وأعتقد أن هذا هو نتيجة العمل الجاد الذي بذلته في الأشهر الثلاثة الماضية؛ أنا وفريقي، نعمل بجد حقا وهذه هي نتائج ذلك .

وقال وازبرغر: لم أكن راض جدا عن آدائي في الثماني حفر الأولى من منافسات اليوم، لكنني تحسنت وكنت بشكل أفضل عندما وصلت لآخر عشر حفرات في المسار، أضعت العديد من الفرص، لكنني بحاجة إلى تجنب إضاعة مزيد من الفرص، آدائي اليوم كان متواضعا ويجب أن أكون أكثر التزاما وحرصا على تسديد ضربات أفضل لأحافظ على التقدم الذي أحرزته حتى الآن.

وتبدأ منافسات الجولة الثالثة صباح الغد في تمام الساعة 8 ، لنشهد يوما جديدا من الآداء المتميز لأفضل 69 لاعبا استطاعوا بجدارة التأهل لآخر جولتين من بطولة AVIV دبي للجولف، التي تقام هذا العام برعاية عيادات AVIV الطبية، شريك الرعاية الصحية لشركة موانئ دبي العالمية، والتي تقدم برامج طبية وتخصصية لعلاج آثار الشيخوخة عن طريق تحفيز العملية الطبيعية لتجديد خلايا الجسم.

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