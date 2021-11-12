"دولية فزاع" لأصحاب الهمم تنطلق الأحد

المصدر: وام تصوير-جابر عابدين

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أكملت اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم كافة استعداداتها لانطلاق النسخة السابعة لبطولة البوتشيا " آسيا وأوقيانوسيا_ دبي 2021 " بعد غد الأحد، بصالة نادي شباب الأهلي_ دبي "القصيص".

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بمشاركة الإمارات، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والهند، واليابان، والكويت، والعراق، وتايلاند، وهونج كونج.

وبدأت طلائع الوفود المشاركة في الحدث بالوصول إلى الدولة تباعا حيث يرفع اللاعبون شعار التحدي من أجل خوض نسخة دبي المؤهلة لبطولة العالم التي تستضيفها البرازيل في ديسمبر 2022، فيما تسعى الوجوه الجديدة التي تشارك لأول مرة لاكتساب الخبرات الميدانية التأهيلية لمقارعة الكبار في اللعبة.

وتظهر بطلتنا رئيسة الفلاسي لاعبة منتخب الإمارات في الحدث للعام السادس، منذ ظهورها في عالم البوتشيا عام 2015 متخطية الصعاب بالهمة والإرادة مؤكدة أن اختيارها للعبة لم يأت من فراغ، وأنها ارتبطت بتلك الرياضة التي وحدت نفسها فيها من منطلق كونها تحب التنافس وتعشق التحدي، مما كان له الأثر الإيجابي في حياتها بصفة عامة، ولا سيما أن البوتشيا لعبة تنافسية ممتعة للاعبين والمشاهدين.

وقالت رئيسة الفلاسي : " اخترت رياضتي المفضلة، والصعبة أيضا حيث أنها تحتاج إلى التركيز وإستراتيجية أداء دقيقة وأنا أميل بتركيبتي الشخصية إلى تحدي الصعوبات لتحقيق طموحاتي وتفجير طاقاتي، والبوتشيا لعبة تكتيكية عالية الدقة تستند على أساسيات صلبة، تتطلب التركيز، حيث تجمع ما بين الشطرنج والبلياردو والبولينج".

ودعت الفلاسي في ختام حديثها الجمهور لحضور فعاليات هذا الحدث الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتشجيع الأبطال المشاركين فيه من أجل تحقيق طموحاتهم.

من جانبه أكد أحمد الجزيري لاعب منتخبنا جاهزيته لخوض هذا التحدي رغم الإصابة التي تعرض لها في قدمه اليسرى، مشيرا إلى أنه ظل يتدرب بجدية وفق البرنامج الإعدادي الموضوع لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال: " هدفي من التواجد في النسخة السابعة يتمثل في الوصول إلى منصات التتويج وتحقيق ميدالية، خصوصا أن بطولات فزاع الدولية من الأحداث المهمة في خريطة رياضة " أصحاب الهمم" العالمية " .

رئيسة الفلاسي. . قصة عشق مع البوتشيا ب "الهمة " و" الإرادة"

بطلتنا: " نترياكم" في صالة شباب الأهلي_ دبي الأحد لحضور " دولية " فزاع لأصحاب الهمم@DCDuae#البيان_الرياضي#البيان_القارئ_دائماً pic.twitter.com/KRRn2cPVHU — البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 12, 2021

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