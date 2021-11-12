غدا .. انطلاق منافسات الزوارق اللاسلكية في أبوظبي

المصدر: وام

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يتجدد اللقاء في العاصمة أبوظبي غدا مع أحداث الجولة الثانية من بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية والتي تنطلق بمشاركة كبيرة وصلت حتى الآن إلى 19 متسابقا في فئتي 3 سل، و4 سل، حيث تعتبر الأولى فئة للمبتدئين، فيما تعد الثانية أقوى وأسرع ومخصصة للمحترفين.

وكانت التجهيزات قد بدأت اليوم مع الإجتماع التنويري للمتسابقين الذي عقد عن بعد، لشرح تفاصيل المسار والقوانين واللوائح للمتسابقين، بالإضافة للتنبيه على أهم الإحترازات المطلوبة لمواجهة كوفيد-19، والتصفيات التمهيدية والتجارب الحرة ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر وتستمر حتى الرابعة عصرا.

وتشتمل منافسات الغد على التصفيات بمشاركة جميع المتسابقين في الجولة الأولى، ثم تنطلق بعدها الجولة الثانية لكي يتأهل لنصف النهائي 14 متسابقا، ثم مرحلة أخرى للنهائي يتأهل منها 10 متسابقين في منافسات مدتها دقيقتين ونصف أو ثمان دورات، لتتم بعدها مراسم تتويج الفائزين.

ورحب سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بانطلاق الزوارق الالكترونية على أجندة المنافسات البحرية واستمرارها من خلال البطولات المختلفة التي ينظمها النادي، مؤكدا أن هذه البطولة تلقى إقبالا كبيرا من الشباب بالرغم من حداثة انتشارها ووصولها للإمارات منذ سنوات قليلة، وقال : هي من البطولات التي نتوقع لها انتشارا كبيرا في الفترة المقبلة لا سيما بعد أن أصبح لها حضور قوي لدى مجتمع عشاق البحر.

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