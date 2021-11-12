ختام الجولة الثالثة من بطولة آسيا والمحيط الهادي لجولف السيدات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تترقب بطولة "آسيا والمحيط الهادئ" لجولف السيدات الهواة، غدا، الإعلان عن بطلة النسخة الثالثة، في البطولة المقامة منذ الأربعاء الماضي على ملاعب نادي أبوظبي للجولف، وتحل للمرة الأولى بضيافة الدولة، في حدث عالمي نافست على لقبه 72 لاعبة من 14 دولة من نخبة لاعبات الهواة على صعيدي آسيا والمحيط الهادئ.

وأفرزت منافسات اليوم، خلال الجولة الثالثة، صدارة مشتركة برصيد 12 ضربة تحت المعدل من قبل اليابانية ميزوكي هاشيموتو، والتايلاندية ناثاكريتا فونجتافيلاب، بما يترجم قوة المنافسة بين اللاعبات على انتزاع اللقب.

وتفصيلا شهدت الجولة الثالثة اليوم، تألق المصنفة 121 عالمياً، اليابانية هاشيموتو، لترتقي أربعة مراكز دفعة واحدة على سلم الترتيب، بعد أن نجحت في إنهاء مسلك ملعب نادي أبوظبي المكون من 18 حفرة، بـ 68 ضربة، حاصدة من خلالها أربع ضربات تحت المعدل، التي أضافتها إلى رصيد ثماني ضربات تحت المعدل في اليومين الأول والثاني للبطولة، بما جعلها تفرض نفسها شريكة مع التايلاندية ناثاكريتا فونجتافيلاب في الصدارة بإجمالي 12 ضربة تحت المعدل، خصوصاً أن فونجتافيلاب التي نجحت في القفز على المركز الأول منذ انطلاقة البطولة، اكتفت في اليوم الثالث برصيد ضربتين تحت المعدل.

وواصلت الاسترالية كيسي برينيت تمسكها بالمركز الثالث، برصيد 11 ضربة تحت المعدل، بعد أن نجحت في الجولة الثالثة في إضافة ضربتني جديدتين تحت المعدل.

وعلقت اليابانية هاشيموتو على أدائها القوي وحظوظها في المنافسة على اللقب، قائلة: أتطلع غدا في اليوم الختامي إلى تكرار أدائي في اليومين الثاني والثالث للبطولة، والابتعاد عن الأخطاء المؤثرة، بطموح حصد لقب البطولة الأهم في "آسيا والمحيط الهادئ" لجولف هواة السيدات، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تقدمها في التأهل إلى بطولات عالمية كبرى، تمثل بداية الانطلاقة نحو النجومية.

وأشاد تيمور حسين أمين رئيس الاتحاد الآسيوي للجولف، بروعة التنظيم وجمالية المنافسات التي يحتضنها نادي أبوظبي للجولف، خلال لقائه اللجنة المنظمة، واعتبر أن استضافة الإمارات الناجحة لبطولتي الرجال والسيدات في عدة أيام متتالية وبرغم الفترة القصيرة للغاية للتحضير، تعكس الخبرة الكبيرة في احتضان بطولات الجولف العالمية .. وقال: الإمارات أبهرتنا بروعة التنظيم وقوة المنافسات، نتطلع من هنا لمواصلة النمو وتطوير رياضة الجولف من واحدة من أفضل الدول في القارة والعالم في مجال هذه الرياضة.

وام/أمين الدوبلي/مصطفى بدر الدين

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز