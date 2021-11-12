بطولة العالم للسباحة .. رحلة عمرها 28 عاما إلى "أبوظبي 2021"

المصدر: وام

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تحتفل أبوظبي "عاصمة الرياضة العالمية"، خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر 2021، باحتضان بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة /25 متراً/ التي ستقام في صالة الاتحاد الكبرى بجزيرة ياس ذات المرافق المتطورة، والتي تعد واحدة من أكبر الصالات بمنطقة الشرق الأوسط.

وتحمل النسخة المرتقبة "الرقم 15" في تاريخ البطولة التي قطعت نحو 28 عاماً منذ انطلاقة النسخة الأولى في مدينة بالما دي مايوركا الأسبانية 1993 وصولاً الى أبوظبي 2021 التي تحتضن البطولة للمرة الأولى.

ويحكي مشوار بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة /25 متراً/، احتضان 15 مدينة تمثل 11 دولة للبطولة على مدار نسخها الـ 15 تشمل إسبانيا، والبرازيل، والسويد، والصين، واليونان، وروسيا، والولايات المتحدة، وإنجلترا، وتركيا، وقطر، وكندا، ثم الإمارات.

وتتطلع أبوظبي التي تسلمت علم استضافة بطولة العالم للسباحة بنهاية النسخة الماضية 2018 في مدينة هانتشو الصينية، أن تكون في طليعة المدن العالمية الرائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية بمختلف الألعاب كونها وجهة للزوار والسياح القادمين من مختلف بقاع العالم باعتبار الرياضة عنصراً فاعلاً في تنمية الموارد الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.

وشهدت مدينة بالما دي مايوركا الاسبانية ميلاد النسخة الأولى لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة في العام 1993، بعد عام من دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة، بمشاركة 313 سباحاً من 46 دولة، لتتوالى بعدها رحلات الاستضافة التي انتقلت في النسخة الثانية 1995 إلى ريو دي جانيرو بالقرب من أشهر شواطئ العالم "كوباكابانا" بمشاركة 350 سباحاً.

وعادت البطولة في النسخة الثالثة إلى أوروبا حيث استضافتها مدينة جوتنبرج السويدية عام 1997، قبل أن تنتقل في النسخة التالية 1999 إلى هونج كونج بمشاركة 501 سباح، وبرزت قوة البطولة حيث أصبحت أكثر توهجا مع انطلاقة النسخة الخامسة في مدينة أثينا اليونانية عام 2000، والتي كانت الولايات المتحدة صاحبة أفضل مشاركة فيها برصيد 9 ميداليات ذهبية وبإجمالي 25 ميدالية ملونة.

وتنقلت البطولة في النسخ التالية ما بين موسكو 2002 "النسخة السادسة"، و إنديانا بوليس 2004 "النسخة السابعة"، وشنجهاي الصينية 2006 "النسخة الثامنة"، ومانشستر 2008 التي استضافت النسخة التاسعة بمشاركة 607 سباحين من 116 دولة.

واحتضنت الامارات وتحديدا مدينة دبي في العام 2010 أول نسخة لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة /25 متراً/، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2010، ثم تحولت في النسخة الـ 11 التي أقيمت عام 2012 إلى مدينة إسطنبول التركية، وأعقبتها الدوحة في 2014، ووندسور الكندية في 2016، ثم هانغتشو التي احتضنت النسخة الماضية رقم 14 في العام 2018.

وشهد العام 2015 إعلان فوز أبوظبي باستضافة النسخة الـ 15 بعد منافسة قوية مع دول ذات باع طويل في عالم السباحة، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسباحة، الذي أقيم على هامش بطولة العالم في مدينة كازان الروسية عام 2015، لتتفوق أبوظبي على ملفات مدينتي ليما في بيرو، والماتي في كازاخستان لاستضافة الحدث المرتقب.

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