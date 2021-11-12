بطلات الإمارات يهدين إنجاز "مونديال الجوجيتسو" إلى الشيخة فاطمة

المصدر: وام

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أهدت لاعبات منتخب الإمارات للجوجيتسو المتوجات في النسخة الـ26 من بطولة العالم للجوجيتسو، إنجازهن الكبير بتحقيق 10 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، التي قادت مسيرة نهضة المرأة وتقدمها في شتى المجالات، الأمر الذي كان له المردود الإيجابي في إبراز الوجه المشرق للمرأة الإماراتية واكتسابها الاحترام العالمي.

وقد شهد اليوم الأول من النسخة الـ26 من بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي، حصول اللاعبة ميرا الساعدي على ذهبية وزن 36 كجم، وفوز اللاعبة آمنة الحوسني بفضية وزن 36 كجم، وميرا الحوسني بفضية وزن 40 كجم ومريم آل علي بفضية وزن 44 كجم، كما فازت اللاعبة ميرا الخوري ببرونزية وزن 44 كجم، وزمزم الحمادي ببرونزية وزن 48 كجم.

وشهد اليوم الثاني تألقا لافتا من لاعبات الإمارات، إذ فازت حمدة الشكيلي بذهبية وزن 45 كجم، وأسماء الحوسني بذهبية وزن 52 كجم، وشما الكلباني بذهبية وزن 63 كجم، وآمنة الحمادي بذهبية وزن 70+ كجم، وشما الحوسني بفضية وزن 45 كجم، وعلياء الظنحاني بفضية وزن 52 كجم، وهيا الجهوري بفضية وزن 70 كجم، وآمنه العزيزي ببرونزية وزن 70 كجم.

أما على صعيد منافسات اليوم الثالث فقد تمكنت شما المزيني من الفوز بذهبية وزن 40 كجم، وعائشة الشامسي بذهبية وزن 44 كجم، وبلقيس عبدالله بذهبية وزن 48 كجم، وجميعة الحمادي بذهبية وزن 70 كجم، كما حصلت مهرة محفوظ على فضية وزن 70 كجم، ولولوة الحوسني على برونزية وزن 44 كجم، وشما النوفلي على برونزية وزن 70 كجم، وصباح الراسبي على برونزية وزن فوق الـ 70 كجم.

وأعربت سعادة نورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عضو مجلس إدارة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة لجنة الإمارات للرياضة النسائية، عضو اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي، عن فخرها بما حققته فتيات الإمارات في هذا العرس الرياضي العالمي .

وأكدت السويدي أن المرأة الإماراتية دائما ما تبدع في جميع الميادين وها هي اليوم تسجل حضورها النوعي في لعبة الجوجيتسو، مستلهمة إرادة التميز والإبداع من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي شرعت الأبواب أمام تألق الفتاة الإماراتية، ورسخت حضورها في المناسبات الرياضية الكبرى، وحفزتها على التألق في شتى الساحات .

وأشارت إلى أن دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تضع كل الإمكانات لدعم المرأة الرياضية من أجل صقل مواهبها، بما يمكنها من المشاركة في تحقيق الإنجازات، في مجالات اللعب والإدارة والتدريب والتحكيم وغيرها، لافتة إلى أن دعم المرأة نهج أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي آمن بعطاء المرأة وبدورها في المجتمع.

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