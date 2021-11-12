عبد المنعم الهاشمي: بنت الإمارات لا تعرف المستحيل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن دولة الإمارات وأبوظبي قدمتا نموذجاً رائداً ومتميزاً في استقبال وفود أكثر من 65 دولة حول العالم خلال بطولة العالم للجوجيتسو، مؤكداً أن الجهود التي يبذلها الاتحاد تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كموطن للعبة ومحطة لاستقبال الأبطال وتصدير المواهب، وتقدم الهاشمي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، على رعايته الكريمة التي كانت حجر الأساس في هذا النجاح على الأصعدة كافة.

ونوّه الهاشمي بعظمة الإنجاز الذي حققته لاعبات المنتخب في البطولة بحصولهن على 25 ميدالية ملونة بينها 9 ذهبيات، مؤكداً أن بنت الإمارات لا تعرف المستحيل بل تسعى دائماً نحو الصدارة والريادة في شتى المجالات، وحرص على تهنئة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني نظير أدائهم الرائع خلال البطولة وتمكنهم من الحفاظ على اللقب.

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