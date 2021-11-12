الإمارات بطل العالم للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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حافظ المنتخب الوطني للجوجيتسو على لقب بطولة العالم، التي اختتمت منافساتها بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. وحقق المنتخب إنجازاً يضاف إلى سلسلة الإنجازات المشرفة لدولة الإمارات على صعيد اللعبة.

وحقق لاعبونا ولاعباتنا 53 ميدالية ملونة بواقع 18 ذهبية، و16 فضية، و19 برونزية، فيما جاء اللاعبون الروس بالمركز الثاني في البطولة برصيد 44 ميدالية، بواقع 15 ذهبية، و15 فضية، و14 برونزية. وحل في المركز الثالث منتخب كازاخستان برصيد 37 ميدالية ملونة موزعة على 8 ذهبيات، و6 فضيات، و23 برونزية.

شارك في المنافسات 2000 لاعب ولاعبة من 65 دولة حول العالم.

وشهد اليوم الختامي لبطولة العالم استكمال منافسات فئات الكبار للرجال والسيدات، ونجح لاعبو منتخبنا في تحقيق فضيتين وبرونزيتين، وحصد البطل فيصل الكتبي الميدالية الفضية في وزن 85 كغم، ونال سيف الهيماني فضية وزن 85 كغم، ونالت حمدة الشكيلي الميدالية الفضية في وزن 45 كغم، فيما حصلت اللاعبة وديمة اليافعي على برونزية وزن 45 كغم.

حضر المنافسات بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ووارافوت بو أبينيا سفير مملكة تايلاند في الدولة، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وعدد من رؤساء الاتحادات القارية والوطنية، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو.

إمكانات جبارة

وأكد بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن استضافة دولة الإمارات للنسختين الأخيرتين من بطولة العالم أثبتت حكمة الاتحاد الدولي في اختيار أبوظبي وجهة لتنظيم البطولة، حيث سخرت إمكانات جبارة للخروج بتنظيم مشرف يليق بمكانتها كعاصمة للجوجيتسو، ومساهم أساسي في تطوير الرياضة على مستوى العالم.

وقال: نجاح أبوظبي المذهل في استضافة النسخة السادسة والعشرين من بطولة العالم للجوجيتسو سيرفع من سقف التوقعات في البطولات المقبلة بكل تأكيد، لأن دولة الإمارات وأبوظبي ابتكرتا معايير جديدة في حسن الاستضافة تستند إلى أرقى معايير الكفاءة والجودة والجاهزية، فضلاً عن توفيرها أحدث البنى التحتية والمرافق الرياضية العالمية المواصفات.

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