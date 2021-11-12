«تحدي دبي» لياقة وبادل تنس أبرز فعاليات الأسبوع الثالث

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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يدشّن تحدي دبي للياقة أسبوعه الثالث، اليوم، بفعاليات وأنشطة رياضية متنوعة في قرى اللياقة بكايت بيتش وحديقة مشرف و «إكسبو2020دبي» والعديد من مراكز التدريب واللياقة في كافة أنحاء دبي وسط مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار ومستويات اللياقة البدنية، بجانب العديد من البطولات والتدريبات للرياضات المختلفة أبرزها فعاليات كأس دبي للبادل تنس.

وانطلقت فعاليات النسخة الخامسة لتحدي دبي للياقة (30 × 30)، المبادرة الرائدة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 29 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 27 الجاري.

وتقدم القرى الثلاث مجموعة متنوعة من حصص اللياقة البدنية، وممارسة العديد من الرياضات المختلفة، من ضمنها البادل تنس، واليوغا، وركوب الدراجات، والكريكيت، والجري، والكرة الطائرة وغيرها.

ويمكن لمحبي البحر والرمال والطقس المشمس الاستفادة من الأنشطة التي تستضيفها قرية موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في كايت بيتش للياقة .

والتي تقدم مجموعة أنشطة وتجارب مناسبة للجميع وتتضمّن التمارين عالية الشدة والأنشطة العائلية المسلية إضافة إلى تمارين الفنون القتالية في منطقة Idealz Boxify، ودروس ترامبولين كارديو وحصص FitBit Rebounder واليوغا الهوائية، كما يمكن للأطفال الانضمام إلى الحصص الرياضية المخصصة للأطفال وحصص الرقص في منطقة 30x30 Kids Fun Spot.

وتقام في قرية مشرف للياقة برعاية «ماي دبي» مجموعة من الأنشطة التي تضم حصص الرقص Body Jam وحصص Hatha Yoga في صالة 30x30 للسيدات، بالإضافة إلى تدريبات الجري، كما يحظى الأطفال بفرصة الاستمتاع بألعاب اللياقة البدنية للأطفال في منطقة 30x30 Kids Spot، إلى جانب تمارين Bootcamp وتمارين Circuit في ساحة Fit 4 All من «ماي دبي» وحصص الزومبا وغيرها الكثير على مسرح طيران الإمارات للياقة.

كما تواصل قرية اللياقة في «إكسبو2020» استضافة العديد من الأنشطة والتمارين الرياضية المتنوعة المناسبة لمختلف الأعمار.

من جهة أخرى تنطلق فعاليات كأس دبي للبادل تنس، إحدى الفعاليات الرئيسية من تحدي دبي للياقة، مع المنافسات المفتوحة لفئة السيدات في عطلة الأسبوع، حيث تشهد البطولة مشاركات واسعة من مختلف أنحاء الإمارات في دوري الهواة للسيدات، الذي يستمر لثلاثة أيام، وتتضمن منافسات الفرق الزوجية المخصصة للسيدات ضمن فئات (C) و(C+) سلسلة مباريات بنظام خروج المغلوب بملعب جست بادل بميناء راشد، وتختتم غداً.

وقال أحمد حمادة، المؤسس المشارك لكأس دبي للبادل تنس: تمحور هدفنا الأساسي في العام الأول للفعالية على تقديم برامج عامة، لتعزيز المشاركة الشعبية في هذه الرياضة، وأدّت مشاركة أبرز اللاعبين المحترفين العالميين في المباريات الاستعراضية إلى رفع مستوى الوعي بهذه الرياضة، وبدور دبي في تنظيم هذه الفعالية، التي ترسخ مكانة البادل تنس في الدولة، كما نهدف إلى تعزيز مستويات الإقبال على البادل تنس، لتصبح الرياضة الترفيهية الأولى في دبي من خلال إدراجها ضمن تحدي دبي للياقة.

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