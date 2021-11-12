ناصر العطية بطل رالي أبوظبي الصحراوي وفالكنر نجم الدراجات النارية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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فاز ناصر العطية بلقب السائقين في رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثلاثين، الذي أقيم في أبوظبي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحقق البطل، فوزه الثالث في الرالي، مع ملاحه ماتيو بوميل، بسيارة تويوتا هايلوكس، بفارق 21 دقيقة و12 ثانية عن الأرجنتيني لوسيو ألفاريز.

وملاحه الإسباني أرماند مونليون، بسيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف، بعد أن اكتفى في المرحلة الخامسة بثالث أفضل زمن، وفاز ماتياس فالكنر، بطل رالي جي بي الجديد، بدراجة كيه تي إم، بلقب الدراجات النارية، بفارق 4 دقائق و31.8 ثانية، عن الدراج أدريان فان بيفيرين، على الرغم من فوز الفرنسي بالمرحلة الخامسة حلبة مرسى ياس، ومسافتها 162.94 كم، مسجلاً ثالث أسرع زمن في ثلاث مراحل.. واحتل البرتغالي جواكيم رودريغيز المركز الثالث.

ومنح عبد العزيز أهلي، الإمارات فوزاً يستحق الإشادة، قبل احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي الشهر المقبل، وفاز بلقب دراجات الكوادس في نهاية المطاف، بفارق كبير عن بطل العالم البولندي عدة مرات، رافال سونيك، والأرجنتيني مانويل أندوجار، الذي قاد الطليعة لمدة ثلاثة أيام.

سعادة

وقال أهلي: أخيراً فعلتها، أشعر بسعادة غامرة لوصولي إلى هنا، حصدت نتائج العمل الجاد، وخضت غمار معركة صعبة مع مانويل، ووجدت صعوبة في مواكبته، بسبب إصابة في إصبعي، وأنا سعيد وفخور لوجودي هنا.

وقال محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة: الرالي أوفى بكل وعوده، وخرجت المنافسات مثيرة في كل الفئات، والأهم أن كل من شاركوا استمتعوا بالحدث، ولم يخرج أحد منهم خاسراً، ونتطلع بشغف إلى العديد من الفعاليات السنوية.

وقال ناصر العطية: شعور رائع حقاً، الفوز بالسباق للمرة الثالثة، لم يكن الأمر سهلاً، وهذا يجعل الفوز أفضل بالنسبة لي، شيء واحد تعلمته، هو أنه إذا كنت تريد الفوز، فعليك أن تجتهد مع الفريق بشكل كامل، عندها فقط، ستحصل على نتائج جيدة.

وعبّر فالكنر عن سعادته بلقب الدراجات النارية، وقال أخيراً تخطيت العديد من التحديات التي ظلت تواجهني حتى خط النهاية، وأنا سعيد بالفوز، قام فريقنا بعمل رائع، وهذه هي المرة الأولى التي أفوز فيها هنا بلقبي العالمي الأول، ما يمنحني الكثير من الثقة.

وكان فالكنر الأسرع في المرحلة الاستعراضية الافتتاحية، التي حددت ترتيب انطلاق الدراجين، وأحرز المركز الثاني في جميع مراحل الرالي الصحراوية، ليحقق هدفه بإحراز لقبه الأول في رالي أبوظبي الصحراوي.

لقب الناشئين

وأحرز البولندي كونراد دابروفسكي، نجل بطل العالم للراليات الصحراوية ثلاث مرات، ماريك دابروفسكي، لقب الاتحاد الدولي للناشئين للدراجات النارية (فيم)، كما حل في المركز الخامس للترتيب العام بدراجة «كيه تي إم»، وأكمل الإماراتي سلطان البلوشي بدراجة «كيه تي إم» المراكز الستة الأولى، بينما حقق الجنوب أفريقي مايكل دوشيرتي، فوزاً ساحقاً في مجموعة رالي 2.

دعم

وحظي رالي أبوظبي الصحراوي، بدعم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والقوات المسلحة للإمارات العربية المتحدة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأدنوك للتوزيع، وحلبة مرسى ياس، وجزيرة ياس، وطيران أبوظبي، والإسعاف الوطني، وتويوتا الفطيم، وشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة، ومياه العين، وتدوير.

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