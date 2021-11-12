أسطورة السلة سكولا يستثمر في دبي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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بحث أسطورة كرة السلة الأرجنتينية لويس ألبرتو سكولا، خلال زيارته لمقر مجلس دبي الرياضي، سبل الاستثمار وفتح أكاديمية تدريب رياضية في دبي ليتمكن من صناعة جيل جديد من اللاعبين في الإمارات القادرين على حمل راية الوطن والفوز بالميداليات الذهبية في الأولمبياد وبطولات العالم، خصوصًا أنه قاد منتخب بلاده للمشاركة في 5 دورات أولمبية و5 بطولات لكأس عالم.

ونجح في الفوز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية أثينا 2004، وميدالية برونزية في أولمبياد بكين 2008، بالإضافة إلى ميداليتين فضيتين في بطولة كأس العالم عامي 2002 و2019.

استقبل اللاعب العالمي ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، الذي استقبله في مقر المجلس وقدم له شرحًا عن الدور الذي يقوم به مجلس دبي الرياضي في تطوير القطاع الرياضي وعن الأحداث والفعاليات المتنوعة التي ينظمها ويشرف عليها المجلس، وعن الإدارات والأقسام بالمجلس.

وقدم له شرحًا عن «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، وأهدى له النسخة الإنجليزية من كتاب قصتي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

إعجاب

وعبر سكولا، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لنادي كرة السلة الإيطالي المحترف بالاكانسترو فاريزي، عن إعجابه الشديد بالتطور المعماري والسياحي والرياضي الكبير في دبي التي يزورها لأول مرة، وكان برفقته ناصر التميمي الرئيس التنفيذي لشركة ريبس الإمارات، وعمران الجسمي رئيس قسم العلاقات الدولية بمجلس دبي الرياضي.

وقال سكولا: أصبحت دبي مركز الرياضة العالمية فجميع النجوم والمشاهير وأبطال العالم من اللاعبين والفرق العالمية يتوافدون إليها للإقامة والتدريب والاستثمار في ذات الوقت، ولطالما كنت أرغب في القدوم إلى دبي ولم تسنح لي الفرصة.

ولكن مع زيارتي القصيرة هذه المرة أخطط من الآن لرحلتي المقبلة مع عائلتي وأفكر جديًا بالاستثمار هنا، فدبي تعد أرضًا خصبة لجميع المشاريع وخصوصًا الرياضية، وأعتقد أنها ستكون فرصة رائعة لفتح أكاديمية تدريب رياضي، فدبي تعد المكان المثالي لإنشاء مشروع يمكنه بناء جيل من الأبطال.

وأضاف سكولا: أنا معجب حقًا بالتطور الحضاري والمعماري في دبي، فكل هذه المباني بجودتها والأسلوب والتصميم شيء لا يصدق، خصوصًا مع المنظر الليلي مع الأضواء تكون ساحرة، لذلك أتطلع إلى العودة في أقرب وقت مع عائلتي.

مشوار ناجح



وخاض سكولا مشوارًا ناجحًا لمدة 10 سنوات في الدوري الأمريكي للمحترفين «إن بي ايه»، كما لعب لعدة أندية في الأرجنتين وإسبانيا والصين وإيطاليا، وهو يحمل الجنسيتين الأرجنتينية والإسبانية ويقيم حاليًا في إيطاليا مع أسرته.

بدأت مسيرة سكولا في اللعب في 1995 - 1996 في الأرجنتين، في سن 15 عاماً، وبعد ثلاث سنوات سافر إلى إسبانيا، وقضى تسع سنوات هناك، تم اختياره ثلاث مرات في بطولة اليوروليغ مع النادي الإسباني تاو سيراميكا، وقع مع هيوستن روكتس في عام 2007، وتم التصويت له للفريق الأول من نادي أول روكي NBA All-Rookie First Team. في وقت لاحق، لعب مع فينيكس صنز وإنديانا بيسرز وتورنتو رابتورز وبروكلين نتس، وقضى 10 سنوات في الدوري الأمريكي للمحترفين قبل التوقيع مع نادي شانشي بريف دراغونز الصيني في يوليو 2017.

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جدير بالذكر أن سكولا «41 عامًا» قاد منتخب بلاده الأرجنتين للفوز بـ 16 ميدالية ملونة في مختلف البطولات العالمية، حيث فاز معه بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية أثينا 2004، والميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية بكين 2008، والميدالية الذهبية في كأس العالم 2008، وميداليتين فضيتين في كأس العالم 2002 و2019، وميدالية برونزية عام 2004، وفاز معه في كأس أمريكا لكرة السلة بالميدالية الذهبية مرتين والمركز الثاني 4 مرات، والمركز الثالث 3 مرات، وفاز بميداليتين ذهبيتين في بطولة أمم الأمريكيتين.

جوائز

وحصد العديد من الجوائز خلال مسيرته الرياضية منها الكرة الماسية من الاتحاد الدولي لكرة السلة وأفضل لاعب في الدوري الإسباني وأفضل لاعب في بطولة الأمريكيتين تحت 20 سنة، خلال مسيرته مع العديد من الأندية، وقاد الفرق التي لعب معها للفوز بألقاب بطل الدوري الإسباني، وكأس إسبانيا 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني 3 مرات، والدوري الإسباني الصاعد.

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