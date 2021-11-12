هانسن يتصدر «AVIV دبي للغولف» ورقم قياسي لـ«سكيك»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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انتهت منافسات اليوم الأول من النسخة الثانية لبطولة AVIV دبي للغولف، التي تقام على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 1,5 مليون دولار، في المنافسة التي تعد الأحدث بالمنطقة في روزنامة مسابقات الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

كانت المنافسة محتدمة في سباق المراكز الأولى، وتصدر الدنماركي يواكيم هانسن الترتيب برصيد 9 ضربات تحت المعدل في الفترة الصباحية للجولة الأولى، يليه برصيد 7 ضربات تحت المعدل الجنوب أفريقي دين بورميستر، والإنجليزي آندي سوليفان ومواطنه بول وارنج والفرنسي أنطوان روزنر الذي توج العام الماضي بلقب النسخة الأولى من البطولة.

قال يواكيم هانسن: أنا سعيد جداً بنتيجة منافسات الجولة الأولى من بطولة AVIV دبي للغولف، وقد شهدت أيامي الماضية ساعات من التدريب المتواصل حتى استطعت تقديم أداء قوي في منافسات اليوم، أؤمن بأن دبي هي الوجهة المثالية للعب الغولف في ظل كل الظروف المناسبة من ملاءمة الجو، والملاعب المتميزة.

أحمد سكيك

وأكمل اللاعب الإماراتي أحمد سكيك منافسات الجولة الأولى بحصوله على 4 ضربات تحت المعدل، ليكون بذلك هو أول لاعب إماراتي يحقق هذا الإنجاز غير المسبوق في منافسات الجولة الأوروبية على الإطلاق، ليتجاوز بذلك عدد الضربات تحت المعدل التي أحرزها لاعب الغولف الإماراتي المحترف أحمد المشاريخ الذي حصل على 1 ضربة تحت المعدل في بطولة أبوظبي 2010.

وأبدى أحمد سكيك سعادته بما حققه وقال: من الصعب أن أصف شعوري ببعض الكلمات، لكنني راض جداً عن أدائي، ووجودي في مثل هذه البطولات الدولية الكبيرة يعطيني مزيداً من الثقة يتبعه تحكم وسيطرة في الملعب والأداء، أنا ممتن للغاية لمنحي شرف القيام بالضربة الأولى في افتتاح البطولة، التي تستضيفها بلدي الحبيب الإمارات.

وبالتأكيد أصابني التوتر قليلاً لكنني أديت أداءً جيداً وكانت بداية موفقة لليوم، وبصراحة أسعدني جداً رؤية والدي وهو فخور بي، وما أسعى إليه الآن هو مزيد من التركيز لبداية جديدة، لأتمكن من التأهل للجولة الثالثة والرابعة للبطولة.

يذكر أن نجم كأس رايدر الإنجليزي تومي فليتوود، استطاع أن يحصل على 6 ضربات تحت المعدل، ليكون بذلك هو أقرب النجوم للمنافسة بقوة في الجولة الثانية للبطولة.

وقال فليتوود: بذلت الكثير من الجهد ولكن في رياضة الغولف ليس كل شيء يسير وفق ما نتمنى، أتطلع لمنافسات الجولة الثانية وأثق أن الحظ سيكون حليفي هذه المرة.

تقام البطولة هذا العام برعاية عيادات AVIV الطبية، شريك الرعاية الصحية لشركة موانئ دبي العالمية، والتي تقدم برامج طبية وتخصصية لعلاج آثار الشيخوخة عن طريق تحفيز العملية الطبيعية لتجديد خلايا الجسم.

وتبدأ منافسات الجولة الثانية في السابعة صباح الجمعة، لتنتهي بتأهل 60 لاعباً فقط لمنافسات الجولة الثالثة والرابعة للبطولة، التي تنتهي منافساتها يوم الأحد بتأهل الفائز لبطولة «دي بي ورلد» على ملعب الأرض في ملاعب جميرا للغولف.

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