المراكز الأولى لشرطة أبوظبي في «عالمية الترايثلون»

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق فريق شرطة أبوظبي المراكز الأولى في بطولة العالم للترايثلون التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون مؤخراً في أبوظبي، وشملت مسابقاتها، سباق السوبر 400 متر سباحة، والسباحة 750 متراً، والدراجات الهوائية 20 كيلومتراً، والجري 5 كيلومترات، والدراجات الهوائية 10 كيلومترات، والجري 2.5 كيلومتر، وذلك وسط منافسات كبيرة بين المشاركين من مختلف دول العالم.

قدم عبدالله اللقيطي بطل شرطة أبوظبي، مستوى رياضياً متميزاً خلال مشاركته، في السباق الفردي وحصل على المركز الثالث على مستوى مجلس التعاون الخليجي، وحصل فريق شرطة أبوظبي في الفرق تتابع فئة المختلط في السباق نفسه على المركز الأول، كما حصل الفريق على المركز الأول في سباق السوبر سبرنت، الذي يمثله ثلاثة لاعبين، هم محمد الحوسني في السباحة، واللاعبة لبنى الحلواني في الدراجات الهوائية، وسلطان الظنحاني في الجري، ضمن منافسات قوية بمشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات.

وحصل الفريق على أرقام جديدة تضاف لسجلات شرطة أبوظبي، في الإنجازات الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً، وقدم صورة متميزة في مواجهة تحدٍ رياضي جديد في بطولة عالمية كبيرة تنعكس على حضور شرطة أبوظبي العالمي في رياضة الترايثلون وغيرها من الأنشطة الرياضية.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، دعم القيادة الشرطية للإنجازات الرياضية المتميزة التي تهدف إلى نقل صورة متميزة للقيادة العامة عالمياً، في الاهتمام بالرياضة وتحفيز منتسبيها ودعم أبطالها الرياضيين، مشيراً إلى الحرص المستمر على الارتقاء بمنظومة الرياضة لتحقيق المزيد من الأرقام الرياضية محلياً وعربياً وعالمياً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز