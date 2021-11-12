سباق الدراجات الجبلية في رأس الخيمة اليوم

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

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ينظم اتحاد الدراجات، اليوم، أول سباق للدراجات الجبلية في منطقة شوكة برأس الخيمة، لمسافة 7.5 كيلو مترات، وهو سباق ضد الساعة فردي، للرجال والإناث، كبار وشباب، ويقام السباق، بالتعاون مع شركة «سوبر سبورت»، ويشمل 3 دورات في المنطقة الجبلية، كل دورة بمسافة 2.5 كلم.

وأكد ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، أن الاتحاد حرص على تنظيم السباق، بهدف توسيع قاعدة المشاركين، خاصة بعد الوجود لأول مرة في البطولة العربية بهذه المنافسات مع منتخب الكبار، وأكد أن الاتحاد ينتظر مشاركة فعالة من مختلف فئات المجتمع في السباق، ووصل عدد المسجلين في السباق، إلى ما يقارب 100 مشارك، قبل يومين من انطلاقه.

أشار الدوخي إلى أن الاتحاد ينظم غداً، بطولة رأس الخيمة للطريق لمسافة 48 كم في جبل جيس، وصعود الجبل، وهو السباق الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من الدراجين.

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