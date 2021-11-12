«دبي البحري» يشيد بجائزة التفوق الرياضي ويؤكد استمرار التميز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتكريم والتقدير الذي حصل عليه النادي في الدورة الثامنة من (نموذج دبي للتفوق الرياضي) خلال الحفل الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «طموح بلا حدود»، وأثني المجلس في اجتماعه الشهري برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وحضور الأعضاء إبراهيم سلطان الحداد.

وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي على جهود الإدارة التنفيذية وفريق العمل في النادي، حيث أفضت جهودهم وتعاونهم في تحقيق هذا النجاح الكبير الذي يأتي امتداداً لعطاء النادي منذ التأسيس.

وأكد مجلس إدارة النادي خلال الاجتماع الذي حضره محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي، على ضرورة الاستمرار في طريق التميز خلال الفترة المقبلة والعمل على مواصلة النجاحات خاصة مع مناسبة عام الخمسين وتزامناً مع الحدث العالمي الكبير «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيفه الدولة حتى نهاية مارس المقبل.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حصل على جائزة فئة المؤسسات ضمن أصحاب الإنجازات المميزة للموسم الرياضي في مختلف المجالات، لتنظيمه موسماً حافلاً ومتنوعاً واستمرار تنظيم الفعاليات وفق الإجراءات الدقيقة الخاصة بالجائزة، وتنظيم سباق القفّال في نسخته الثلاثين بنجاح كبير.

وأشاد مجلس الإدارة بجهود مجلس دبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتحفيزه لمجالس وإدارات الأندية وشركات كرة القدم من خلال حفل نموذج التفوق الرياضي مما يدعم قيم التفوق والتميز في العمل والإرتقاء بمستوى الإنجازات، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سموه بالحفاظ دائماً على المركز الأول.

كما بارك مجلس الإدارة تكريم رواد العمل الرياضي في أندية دبي ممن ساهموا في ترسيخ قواعد العمل في الأندية الرياضية وصناعة إنجازاتها وتخريج أجيال من الرياضيين الذين خدموا الوطن، ومثلوه خير تمثيل، حيث كرّم مجلس دبي الرياضي اثنين من عمالقة الرياضات البحرية وسفرائها الأشاوس ضمن رواد العمل الرياضي، هما بطلا فريق الفيكتوري السابقان خلفان أحمد حارب وعلي ناصر بالحبالة.

وناقش مجلس إدارة النادي التقارير الخاصة باللجنة الرياضية وتفاصيل الفعاليات التي تم تنفيذها ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021-2022 الذي بدأ في مطلع شهر أكتوبر الماضي من خلال سباقي الجولة الأولى في فئتي القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً حيث عكست المشاركات الإقبال المتزايد من قبل عشاق ومحبي الرياضات البحرية.

واستعرض مجلس إدارة النادي الأحداث المرتقبة التي سينظمها النادي خلال الربع الأخير من العام الحالي 2021 حيث سيكتظ شهرا نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل بالعديد من الفعاليات المتنوعة والمفاجآت التي تسعد محبي الرياضات البحرية في العديد من الفئات الحديثة والتراثية المحلية.

وتمنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التوفيق والنجاح لفرق الفيكتوري التي ستخوض عدداً من البطولات والفعاليات من ضمنها جائزة الكويت الكبرى للدراجات المائية الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية -أكوبايك- 2021 التي انطلقت في دولة الكويت الشقيقة.

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