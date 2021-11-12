«أبوظبي» يطمح لصدارة مونديال الدراجات المائية في الكويت

المصدر: السالمية - وام

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تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية التي تقام على شاطيء السالمية في الكويت، بمشاركة إماراتية واسعة ضمن 52 دراجة من 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتعد الجولة ثاني محطة لهذه البطولة القوية بعد الانطلاقة الأولى في أولمبيا الإيطالية سبتمبر الماضي.

ويدخل فريق أبوظبي المنافسات بطموح الصدارة ويمثله طريق راشد الملا البطل العالمي في فئة الحركات الاستعراضية، وراشد الطاير في فئة جالس محترفين، وإيما نولي في فئة واقف سيدات.

وتقتصر المنافسات على فئات جالس محترفين وواقف محترفين وواقف سيدات، ومرحلة واحدة من مراحل فئة الحركات الاستعراضية، بينما تستكمل المنافسات غداً مع المرحلة الثالثة لجميع الفئات والمرحلة الثانية للحركات الاستعراضية فقط.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن جولة الكويت، ستكون ختام موسم الدراجات المائية وبالتالي سيتم تتويج الفائزين بألقاب الجولة وألقاب الموسم أيضا في اليوم الختامي.

وتحمل هذه الجولة تحدياً كبيراً لفريق أبوظبي، الذي يسعى للصدارة، لاسيما أن الملا يأتي في قمة الترتيب العام لفئة الحركات الإستعراضية برصيد 50 نقطة، ويسعى إلى تأمين فوزه بلقب البطولة للموسم الحالي بحصد 50 نقطة عن مرحلتي هذه الجولة والبقاء في الصدارة.

فيما تحمل الجولة أيضا أملاً كبيراً لإيما نولي بأن تتوج بلقب فئة واقف سيدات خاصة وأنها في المركز الثالث حالياً برصيد 56 نقطة ولديها 3 مراحل في هذه الجولة و75 نقطة، تستطيع من خلالها أن تغير من ملامح الصدارة تماماً في حال تفوقها، ويحمل راشد الطاير طموحات خاصة في الفوز بلقب هذه الجولة لا سيما وأنه لم يتمكن من المشاركة في الجولة الماضية من البطولة.

كانت تجهيزات جولة الكويت قد بدأت مساء أول من أمس مع التسجيل الرسمي والفحص الفني لكافة الدراجات المشاركة في المنافسة، بالإضافة إلى مراحل التجارب الحرة وسباق أفضل زمن امس الخميس، بينما ستبدأ فقرات اليوم الجمعة بالإجتماع التنويري لكافة المتسابقين في الصباح الباكر، قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

من ناحيته جدد سالم الرميثي ثقته التامة في أبطال فريق أبوظبي لحصد المراكز الأولى وتحقيق التميز في جولة الكويت، والاستمرار على نهج العطاء نفسه الذي قدمه الفريق في مناسبات كثيرة سابقة.

وقال الرميثي: لو تم قياس النتائج بالتدريبات والتمارين التي قدمها الفريق، فإننا نتوقع أن ينهي الأبطال هذه الجولة بالصعود لمنصة التتويج، وأن يصنعوا الفارق على مستوى الترتيب العام.

من جهته أعرب راشد الطاير أحد نجوم فريق أبوظبي عن أمله في أن يتمكن من حصد لقب جولة الكويت في فئة جالس محترفين، وأن يقدم مستواه الحقيقي بعيداً عن الأعطال التي تتسبب في خروج المتسابق، بالرغم من تجهيزه وإعداده القوي.

وقال: قد يكون الأمل ضعيفاً بالنسبة لي في المنافسة على لقب الموسم في الفئة التي أشارك فيها، بسبب عدم التواجد في الجولة الماضية، ولكن أريد الخروج من الموسم وأنا على منصة التتويج، وهذا إنجاز بحد ذاته.

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