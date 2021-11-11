نجاح باهر لأبوظبي في استضافة كأس العالم للكريكيت

المصدر: وام

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شهد إستاد زايد للكريكيت بالعاصمة أبوظبي تأهل نيوزيلندا مساء أمس إلى نهائي كأس العالم للكريكيت T20 للرجال التي تستضيفها الإمارات، وتختتم منافساتها يوم الأحد المقبل.

وجاء تأهل نيوزيلندا إلى نهائي المونديال العالمي بعد إقصاء إنجلترا في نصف النهائي الأول في مباراة شهدت تفاعلاً جماهيرياً من محبي اللعبة ومشجعي البلدين في الإمارات.

و حققت العاصمة أبوظبي نجاحاً باهراً في استضافة مباريات كأس العالم للكريكيت T20 للرجال لتواصل تميزها في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، خاصة أن تلك هي الأولى التي تقام فيها نهائيات البطولة العالمية في الدولة.

و أقيمت مباريات البطولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي على استاد زايد للكريكيت الشهير حيث استضافت 15 مباراة من إجمالي مباريات البطولة الـ 45، وكانت البداية مع مباريات الدور الأول، ومباريات جولة السوبر 12 وصولاً إلى نصف النهائي الأول للبطولة، فضلاً عن ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت التي استضافت تدريبات الفرق المشاركة و عددا من المباريات الودية قبل انطلاق البطولة.

و شهدت مباريات البطولة - التي أقيمت في استاد زايد للكريكيت بأبوظبي - حضوراً جماهيرياً كبيراً بعد السماح بحضور الجمهور بنسبة 70% من السعة الإجمالية للملعب مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المشجعين.

من جانبه قال سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي:" سعداء بالنجاح الباهر الذي حققته العاصمة أبوظبي في استضافة حدث مرموق مثل بطولة كأس العالم للكريكيت T20 للرجال وجاءت المنافسات قوية ووسط حضور جماهيري كبير ما يؤكد تميز أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية و يعزز من مكانتها كإحدى أفضل الوجهات لاستضافة الفعاليات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية".

وأضاف:" نتوجه بالشكر إلى المجلس الدولي للكريكيت على الثقة في قدرات الإمارات والتي واصلت نجاحاتها التنظيمية وقد انضم مونديال الكريكيت إلى قائمة طويلة من البطولات العالمية التي احتضنتها الدولة والعاصمة أبوظبي لتبهر العالم ككل".

و أعرب مات باوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت عن سعادته بالختام الناجح لمباريات مونديال الكريكيت في أبوظبي وتألق استاد زايد الذي استضاف آخر مبارياته في البطولة بنصف النهائي بين نيوزيلندا وإنجلترا.

و قال:" النجاح جاء نتيجة تضافر جهود كل الجهات المعنية للوصول للشكل اللائق الذي خرجت عليه المباريات في أبوظبي، ومباريات كأس العالم للكريكيت تأتي استكمالاً للاستضافة الناجحة للعديد من المباريات الدولية المعتمدة من المجلس الدولي للكريكيت منذ بداية جائحة كورونا وهو نجاح يرسخ التميز الذي حققته العاصمة في لعبة الكريكيت والطفرة التي شهدتها في المرافق والبنية التحتية وساهمت في إنجاح البطولة العالمية".

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