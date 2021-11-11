شرطة أبوظبي تحصد المراكز الأولى في بطولة الترايثلون العالمية

المصدر: وام

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حقق فريق شرطة أبوظبي المراكز الأولى في بطولة العالم للترايثلون والتي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون يومي 5 و 6 في أبوظبي ضمن الاستعدادات لاستضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترايثلون، والمقررة في نهاية موسم الترايثلون عام 2022

وأقيمت ضمن أعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، ووفقاً لبروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات الرياضية، حفاظاً على سلامة جميع المشاركين وشملت المسابقات السوبر سبرنت 400 متر سباحة ، و السبرنت في السباحة مسافة 750متر والدراجات الهوائية مسافة 20 كيلومتر والجري مسافة 5 كيلو مترات والدراجات الهوائية مسافة 10 كيلومترات والجري مسافة 2.5 كيلومتر وذلك وسط منافسات كبيرة بين المشاركين من مختلف دول العالم .

وقدم اللاعب عبدالله اللقيطي بطل شرطة ابوظبي مستوى رياضياً متميزاً خلال مشاركته في السبرنت الفردي وحصوله على المركز الثالث على مستوى مجلس التعاون الخليجي وحصل فريق شرطة ابوظبي في الفرقي تتابع فئة المختلط في نفس السباق على المركز الأول ، كما حصل الفريق على المركز الأول في سباق السوبر سبرنت والذي يمثله ثلاث لاعبين اللاعب محمد الحوسني في السباحة واللاعبة لبنى الحلواني في الدراجات الهوائية واللاعب سلطان الظنحاني في الجري ضمن منافسات قوية بمشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات.

وحصل الفريق على أرقام جديدة تضاف لسجلات شرطة ابوظبي في الإنجازات الرياضية محلياً وإقليميا ودوليا وقدم صورة متميزة في مواجهة تحدي رياضي جديد في بطولة عالمية كبيرة تنعكس على حضور شرطة أبوظبي العالمي في رياضة الترايثلون وغيرها من الأنشطة الرياضية.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية دعم القيادة الشرطية للانجازات الرياضية المتميزة والتي تهدف إلى نقل صورة متميزة للقيادة العامة عالمياً في الاهتمام بالرياضة وتحفيز منتسبيها ودعم ابطالها الرياضيين لافتاً إلى الحرص المستمر على الارتقاء بمنظومة الرياضة لتحقيق المزيد من الأرقام الرياضية محلياً وعربيا وعالمياً مؤكدا ان القيادة العامة نجحت في الوصول إلى مستويات ريادية .

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