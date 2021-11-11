كأس "إكسبو 2020" للبولو تنطلق غداً في دبي

المصدر: وام

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يشهد نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية غدا منافسات كأس اكسبو 2020 للبولو، بمشاركة ثلاثة فرق تحمل اسماء مستوحاة من إكسبو 2020 وهي الاستدامة والتحول والفرص /اوبتي وأليف وتيرا/.

وسيقص شريط مباريات الغد في الثالثة والنصف فريقي أليف وتيرا حيث يمثل فريق أليف كل من خالد العمران، وحيدر بنجاش، ورجا ابو الجبين، ورياردو جاروس، ويحمل الفريق هانديكاب 6 جول، فيما يضم فريق تيرا راشد بن دري، ومحمد بن دري، وخالد بن دري، وادريان لابيست، ويحمل الفريق هانديكاب 7 جول ويلاحظ تفوق فريق تيرا في الهانديكاب "التصنيف"، وهذا سيمنح الفريق المنافس نصف نقطة من البداية قد ترجحه اذا تعادلا في نهاية المباراة بالأهداف.

أما المباراة الثانية فتقام عند الساعة الرابعة عصرا، وتجمع بين فريق أليف بقيادة خالد العمران وفريق اوبتي بقيادة محمد الحبتور وفي الرابعة و40 دقيقة، تقام المباراة الثالثة وتجمع بين فريق اوبتي وفريق تيرا ويضم فريق اوبتي كلا من محمد الحبتور وحبتور الحبتور وعلياء المكتوم وجوليرمو ويحمل الفريق هانديكاب 6 جول، وسوف يكون الجمهور على موعد مع البحث عن التتويج في الرابعة والنصف عصرا بملعب المباراة عقب نهاية لقاء فريق أليف وأبتي.

وقال محمد الحبتور: "نحن سعداء ونفخر بأن نكون جزءا من الحدث العالمي الأبرز من خلال بطولة استعراضية يشارك فيها كوكبة من كبار اللاعبين المتواجدين بالدولة، خاصة أن فلسفة مجموعة الحبتور هي المشاركة المجتمعية والتفاعل مع الاحداث التي تشهدها دولة الامارات عامة ودبي على وجه الخصوص، كما أن هناك قناعة لدينا بأهمية الرياضة كنمط حياة وتأثيرها البدني والمعنوي على اللاعبين والجمهور على حد سواء".

وقال الحبتور إن النادي أعد برنامجا حافلا للعائلات بمن فيهم الاطفال الذين يرافقون عائلاتهم سواء بركوب الخيل، أو منطقة الألعاب أو المسابقات الترفيهية.

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