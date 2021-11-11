إغلاق التسجيل في «ثانية جولات الشراعية» اليوم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت بعد غد.

وحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في إطار اهتمامه بقياس رضا المشاركين على إجراء استبيان بين النواخذة والملاك، لاستجلاء رأيهم حول سباق الجولة الأولى من أجل الوقوف على كافة النقاط والعمل سوياً لإنجاح الجولات المقبلة.

ويراقب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والمتوقعة ليوم السباق.

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