دبي تستضيف تصفيات مونديال البادل تنس

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تنطلق اليوم التصفيات الأفروآسيوية للبادل تنس المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، في المجمع الرياضي بند الشبا وتستمر 3 أيام، بمشاركة 6 منتخبات يتقدمها منتخبنا الوطني، إلى جانب مصر واليابان وقطر والسنغال وإيران، وستتنافس هذه المنتخبات من أجل انتزاع بطاقة واحدة للنهائيات.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مجمع ند الشبا الرياضي، وسبقه مراسم توقيع اتفاقية رعاية شركة «أبيكس بادل سبورت» لأول منتخب وطني للبادل، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وخليفة يوسف خوري نائب رئيس الاتحاد، وشهزاد جناب المدير التنفيذي لأبيكس بادل سبورت.

وتحدث سعيد المري أمين عام اتحاد الإمارات للبادل تنس في المؤتمر عن أهمية إعلان أول منتخب وطني يتم تشكيله للعبة البادل، ويضم في صفوفه في التصفيات 8 لاعبين، وهم: فارس الجناحي، خالد الشامسي، سعيد المري، عبدالله أهلي، محمد الجناحي، عامر أهلي، عبدالله عبدالله وأحمد خالد.

وألقى سعيد المري، أمين عام اتحاد الإمارات للبادل تنس، كلمة قال فيها: نجتمع في هذا المكان الخاص للغاية لرياضة البادل تنس، فبفضل رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبتوجيهات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، انطلقت من مجمع ند الشبا الرياضي، هذه الرياضة بخطوات واعدة وطموحات كبيرة نحصدها اليوم ونحن نلتقي للإعلان عن مشاركة أول منتخب وطني للعبة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

6 منتخبات

وأضاف: تنطلق هذه التصفيات على أرض الإمارات، بمشاركة 6 منتخبات، وهي: السنغال، إيران، قطر، اليابان، مصر ومنتخبنا الوطني الذي يمثله 8 لاعبين، والكل يستهدف حصد بطاقة التأهل من ناحية، ومن جانب آخر فإننا نتطلع أن تشكل هذه المنافسات خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً لرياضة البادل في المنطقة والقارة ككل.

وختم: وننتهز هذه المناسبة، لشكر شركة أبيكس بادل سبورت ومجمع ند الشبا الرياضي، الرعاة الرسميين لمنتخبنا الوطني للبادل تنس، ونوجه الدعوة للجمهور للحضور ومساندة أول منتخب وطني للعبة في استحقاق مهم، ونرحب بضيوفنا الكرام من كل الدول المشاركة، كما نشكر مؤسسة دبي للإعلام ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

قرعة

أسفرت قرعة البطولة، عن وقوع منتخبنا في المجموعة الأولى إلى جانب اليابان ومصر، فيما تضم المجموعة الثانية السنغال وإيران وقطر.

وتقام اليوم، مواجهتا منتخبنا مع اليابان في الساعة 10:30 صباحاً، ومع مصر في الساعة 6 مساءً، فيما تلتقي قطر والسنغال في الساعة 10:30 صباحاً، وقطر وإيران في الساعة 6 مساءً.

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