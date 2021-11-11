19 نوفمبر أول سباقات بطولة السلم للدراجات الهوائية

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن برنامج ومواعيد السباقات الرئيسية والتأهيلية للنسخة السادسة للحدث، الذي يعود متجدداً وأكثر قوة من أي وقت مضى، ليرسخ موقعه في الموسم الرياضي 2022-2021، بوصفه الأكبر والأغلى في العالم من نوعها لسباقات الهواة للدراجات الهوائية، والتي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- للمشتريات والتمويل، وتقام أغلب سباقاتها الرئيسية في منطقة سيح السلم في دبي، بالإضافة إلى سباق النخبة المخصص للدورة السادسة والاحتفاء بإكسبو دبي 2020، والذي سيبدأ من منطقة حتّا الرائعة، وينتهي في قلب إكسبو دبي، حيث يلتقي العالم.

تستمر المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر بداية من 19 نوفمبر الجاري وحتى يوم 24 فبراير 2022، حيث ستكون أولى المنافسات يوم 19 نوفمبر الجاري بإقامة السباق التأهيلي للهواة الإماراتيين الرجال.

دراسات فنية

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة «جاء اختيار السباقات والمواعيد الخاصة بها في هذه النسخة بعد دراسات فنية متكاملة تتضمن توفير الفرصة للدرّاجين المشاركين لتقديم أفضل أداء، كما تمت مراعاة كافة العوامل والخبرات المتراكمة التي حصدناها في النسخ الخمس الماضية، حتى وصلنا إلى الشكل النهائي للسباقات الخاصة بالبطولة، كما تم مراعاة أجندة المنافسات الدولية المتنوعة التي سيتم تنظيمها في الدولة والمنطقة».

وأضاف «لقد حرصنا أن تكون البطولة حدثاً سنوياً مهماً يشارك في الاحتفالات الوطنية إلى جانب كونها منافسات قوية ومتنوعة ترفع من مستوى درّاجينا وأن تكون ذات أهداف مجتمعية من خلال مواصلة سعينا للترويج للرياضة كأسلوب حياة سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة، واستغلال ما وفرته الحكومة الرشيدة من مرافق وخدمات تتيح للجميع ممارسة الرياضة، وتحديداً الدراجات الهوائية، التي تُعد دبي واحدة من أبرز الوجهات المهمة لهذه الرياضة والمدن الصديقة للدراجات الهوائية».

وختم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: النسخة السادسة من البطولة تقدم رسائل عديدة تؤكد مكانة الرياضة في مجتمعنا ومن بينها المشاركة في الاحتفالات باليوبيل الذهبي لاتحاد دولتنا الغالية، والاحتفاء باستضافة إكسبو دبي 2020، أكبر تجمع للبشرية في مكان واحد في العالم خلال هذا الوقت، وأيضاً إدراج منطقة حتّا في روزنامة هذا الموسم لأول مرة، بوصفها واحدة من المناطق الرائعة بطبيعتها الساحرة، والتعريف بإمكاناتنا الكبيرة كمنطقة سياحية وأيضاً منطقة متميزة لممارسة مختلف الرياضات ومن بينها رياضة الدرّاجات الهوائية.

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