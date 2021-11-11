نخبة عدائي العالم يشاركون في ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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كشف مجلس أبوظبي الرياضي الجهة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» الراعي الرسمي للحدث العالمي، عن انضمام 4 من نخبة العدائين العالميين للحدث العالمي، الذي ستنطلق نسخته الثالثة في 26 نوفمبر الجاري.

وبعد الإعلان مؤخراً عن المجموعة الأولى من الرياضيين العالميين المشاركين في الحدث، ينضم أيضاً اثنان من نخبة العدائين في فئة الرجال، حيث يعود روبن كيبروب كيبيغو، الفائز بماراثون أدنوك أبوظبي 2019، للمشاركة في الحدث ، كما يشهد الحدث مشاركة العداء الكيني أبيل كيروي، الذي يعد من أبرز المنافسين والمرشحين للظفر بلقب ماراثون أدنوك أبوظبي، حيث يبلغ رقمه القياسي الشخصي ساعتين وخمس دقائق و4 ثوان.

وبالنسبة لنخبة العداءات اللواتي أكدن مشاركتهن في الحدث، تعود الكينية فيفيان كيبلاغات إلى الإمارات لتدافع عن لقبها بعدما سبق لها إحراز الفوز في ماراثون أدنوك أبوظبي 2019.

وكانت كيبلاغات توجت بماراثون ميلانو 2019 وماراثون بوينس آيرس 2018، وستبذل قصارى جهدها لتحطيم رقمها القياسي الشخصي، الذي يبلغ ساعتين واثنين وعشرين دقيقة وإحدى عشرة ثانية. كما تنضم أيضاً إلى فئة السيدات العداءة الإثيوبية أليمو ميجيرتو، التي تحتل حالياً المركز 40 على مستوى العالم بزمن شخصي قدره ساعتان وواحد وعشرون دقيقة وعشر ثوان.

مكانة

من جهته قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تتواصل تحضيراتنا للنسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي، ومن المؤمل أن تشهد النسخة الثالثة مشاركة نخبة تضم أفضل العدائين والعداءات على مستوى العالم، ومع عودة أبطال ماراثون أدنوك أبوظبي للدفاع عن لقبيهما في نسخة عام 2021.

الأمر الذي سيسهم في رفع المستوى التنافسي بين مجموعة النخبة المشاركة، ما يعزز المكانة العالمية التي يتمتع بها الحدث باعتباره واحداً من أكثر السباقات المرموقة، التي تستقطب أبرز الرياضيين، مضيفاً: نفخر بمشاركة نخبة نجوم العالم في الحدث الذي يجمع كافة فئات مجتمع أبوظبي، كما نرحب بهم ونتمنى للجميع المشاركة الثرية والمميزة.

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