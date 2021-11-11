مونديال الكاراتيه يستهل فعالياته بدورة الحكام

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

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تنطلق اليوم، أولى فعاليات بطولة العالم للكاراتيه، التي تستضيفها الإمارات للمرة الأولى، وتقام منافساتها بمجمع حمدان الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

تستهل فعاليات البطولة بإقامة دورة للحكام، في فندق موفمبيك غراند دبي، في التاسعة صباحاً وتستمر حتى بعد غد السبت، بمشاركة 280 حكماً من مختلف الدول الأعضاء، في الاتحاد الدولي، ويحاضر فيها مسؤولو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، لضمان الجاهزية التامة للحكام في البطولة وشرح أحدث التعديلات.

البطولة ستشهد أيضاً، تنظيم دورة فنية خاصة بالمدربين تتضمنها اختبارات لمدربي «الكاتا»، وكذلك مدربي «الكوميتيه» النزالية.

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