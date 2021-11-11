مجموعة بنك أبوظبي الأول شريكاً ذهبياً لاتحاد الإمارات للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك أبوظبي الأول، حيث ينضم البنك بموجبها إلى الشركاء الذهبيين للاتحاد، في خطوة تؤكد مدى التزامه بدعم الرياضيين الإماراتيين من فئة الشباب، والمساهمة في الارتقاء برياضة الجوجيتسو في الإمارات نحو العالمية.

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، حيث وقّع على الاتفاقية من جانب اتحاد الإمارات للجوجيتسو فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، ومن جانب بنك أبوظبي الأول فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات لدى بنك أبوظبي الأول،.

وذلك بحضور عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وهناء الرستماني الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

وسيقدم بنك أبوظبي الأول بموجب الاتفاقية الدعم لمختلف أنشطة الاتحاد، حيث يشارك البنك في دعم النُسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بين 14-19 نوفمبر في جوجيتسو أرينا بأبوظبي.

مقومات النجاح

وقال عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو: «لطالما كان شركاؤنا من الجهات الداعمة أحد أهم مقوّمات نجاح مسيرة الجوجيتسو في الإمارات، ويؤكد توقيع اتفاقية الشراكة مع بنك أبوظبي الأول على وقوف مختلف فئات المجتمع في الإمارات وراء نجاحات الجوجيتسو المتعاقبة.

وتعكس التزام البنك بتعزيز قدرات أبناء الوطن في هذه الرياضة، لا سيما مواهب الجوجيتسو، التي يتطور أداؤها بوتيرة متسارعة في دولة الإمارات. ونتطلع قُدماً للعمل مع فريق بنك أبوظبي الأول لاكتشاف آفاق التعاون بيننا بشكل يسهم في ترسيخ حضور اللعبة بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي، وتعزيز حضور دولة الإمارات على أجندة الرياضة العالمية».

من جانبها قالت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يسعدنا عقد هذه الشراكة وتقديم الدعم لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، في خطوة تنسجم في مضمونها وأهدافها مع التزامنا الراسخ بدعم مختلف المبادرات الرياضية والاجتماعية الوطنية، التي تقدم منصات بارزة للتعرف بإمكانات الشباب الإماراتي. كما تمثل الشراكة امتداداً لسعي مجموعة بنك أبوظبي الأول للتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية وضمن شتى القطاعات، والتي تخدم جميع فئات المجتمع».

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