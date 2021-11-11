«AVIV للغولف» تنطلق اليوم بدبي

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية من بطولة AVIV دبي للغولف على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي الغولف، الذين يتنافسون على جوائز مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار، وذلك قبل الحدث الأخير لسلسلة رولكس لعام 2021 «بطولة دي بي ورلد»، والتي تختتم منافساتها لهذا العام في دبي على ملعب الأرض.

وسيحظى اللاعب الإماراتي أحمد سكيك، بشرف تسديد الضربة الأولى في افتتاح هذه البطولة، التي تعد المشاركة الثالثة لسكيك في إطار منافسات الجولة الأوروبية، بعد مشاركته العام الماضي في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي وبطولة الغولف في دبي.

وقال أحمد سكيك: «أتشرف بدعوتي للمشاركة في منافسات الجولة الأوروبية، وتمثيل بلدي ، وأنا ممتن للغاية لمنحي هذه الفرصة ، وأتطلع لمتابعة مسيرتي وتقديم الأفضل ».

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