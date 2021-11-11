«تحدي دبي» .. تشويق في الأسبوع الثالث

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يواصل «تحدي دبي للياقة 2021» تقديم المزيد من الفعاليات الرياضية المشوقة والحماسية في الأسبوع الثالث من دورته الخامسة، حيث يشارك الآلاف من أفراد المجتمع في مئات الأنواع المختلفة من أنشطة اللياقة البدنية في جميع أنحاء دبي.

ويقدم الأسبوع الثالث من التحدي طيفاً متنوعاً من الأنشطة التي تشمل حصص الفنون القتالية وتمارين «ترامبولين كارديو» و«اليوغا» الهوائية إضافة إلى سباق الجري في «إكسبو 2020 دبي» يوم 19 نوفمبر الجاري وحصص الدراجات الثابتة على متن سفينة «كوين إليزابيث 2».

وتشارك منطقة دبي التعليمية في «تحدي دبي للياقة»، بحزمة من الفعاليات الرياضية التي يجري تنظيمها على مستوى موظفي المنطقة التعليمية.

وأكدت غاية سلطان المهيري مديرة منطقة دبي التعليمية أهمية مشاركة الجميع في «تحدي دبي للياقة»، بما يعزز الارتقاء بمستوى صحتهم البدنية والذهنية، وكذلك الاستمتاع بالعديد من الأنشطة والممارسات التي نحتاج إليها للخروج من الروتين وإثراء جودة الحياة بصورة عامة.

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