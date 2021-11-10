وفاة "أسطورة" الملاكمة الجزائرية لوصيف حماني

المصدر: البيان

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توفي أمس الأربعاء الملاكم الجزائري لوصيف حماني، الذي يعتبر أحد صناع أفراح الجزائريين في منافسة الفن النبيل “الملاكمة” بعد صراع مع المرض، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وأعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تعازيه الخالصة بوفاة الملاكم الجزائري لوصيف حماني.

وقال عبد المجيد تبون على حسابه في "تويتر": "برحيل الملاكم المقتدر الأسبق، لوصيف حماني، تفقد الملاكمة الجزائرية أحد أعمدتها، التي شُيّدت عليها أمجاد هذه الرياضة المحبوبة. أعزّي عائلة الفقيد، وكل مُحبّيه، وأدعو الله أن يشمله برحمته الواسعة، إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

ويعد لوصيف أحد أبرز الملاكمين الذين قدموا إنجازات كبيرة للرياضة الجزائرية عامة.

مثل لوصيف حماني المولود العام 1950، الجزائر في الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 1972، وتوج بعدها بسنة بالميدالية الذهبية للألعاب الإفريقية التي نظمت في لاغوس بنيجيريا.

ودخل حماني عالم الاحتراف بداية العام 1975، وتمكن من نيل لقب بطل إفريقيا سنة 1976، وحافظ على لقبه في السنة الموالية.

أنهى لوصيف حماني مشواره الرياضي الاحترافي سنة 1985، إذ تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة، حيث فاز بسبع بطولات للجزائر، ويعد بطل إفريقيا لمرتين وبطلا مغاربيا، كما فاز بذهبية في الألعاب الإفريقية.

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