سيف الشامسي يشهد انطلاق فعاليات مبادرة «الخمـــــســـــين» الرياضية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، مساء أمس، انطلاقة فعاليات مبادرة «الخمسين» الرياضية، التي نظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، على ممشى الممزر بالشارقة، وذلك بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وعدد من المديرين العامين، ومديري الإدارات ونوابهم، والتي سوف تستمر لمدة 5 أشهر على التوالي، وفق التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية المعتمدة.

ستحتضن المبادرة حزمة منوعة من البرامج الرياضية والذهنية المختلفة، التي تهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، والتي تسهم في رفع درجة الجاهزية الأمنية، واللياقة البدنية لرجل الأمن.

منافسات

وستتضمن المبادرة عدداً من المنافسات على المستوى الفرقي والفردي، والتي سيبلغ عددها خمسين مسابقة رياضية للعنصرين (الرجالي والنسائي)، بمشاركة من مختلف الإدارات الشرطية بالقيادة.

واشتملت مسابقات اليوم الأول على بطولة الكاياك للقادة، والتي شارك فيها جميع قادة شرطة الشارقة، حيث بدأت فعالية المسابقة الأولى، بقيادة المشاركين للدراجة الهوائية، لمسافة تقدر بـ 1 كم، ثم الانتقال إلى موقع تجديف الكاياك، الذي انطلقت منه تحديات هذه الجولة.

وحصل على المركز الأول، العقيد طارق جاسم المدفع من مكتب القائد العام، فيما حصل العقيد علي الحمودي من إدارة شرطة المنطقة الشرقية على المركز الثاني، وحصل المقدم الدكتور باسم النقبي من أكاديمية العلوم الشرطية على المركز الثالث.

التحدي المائي

وشهدت مسابقة التحدي المائي (تيلي ماتش)، والتي شارك فيها عدد 10 فرق من مختلف الإدارات الشرطية بالقيادة، منافسات قوية، وحماساً بين اللاعبين، وفاز فريق الإدارة العامة للعمليات الشرطية بالمركز الأول، وجاءت الإدارة العامة لأكاديمية العلوم الشرطية بالمركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب مكتب نائب القائد العام.

تكريم

وفي نهاية البطولة، كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ونائبه العميد عبد الله مبارك بن عامر، الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقتين، وأثنى الشامسي على مستوى اللاعبين المشاركين في البطولة، وما حققته من نتائج مميزة، لافتاً إلى أن شرطة الشارقة، حريصة على رعاية مواهب واهتمامات منتسبي القيادة، وإكسابهم العديد من المهارات، بمختلف أنواع الأنشطة الرياضية، التي تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية لديهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز