افتتاح دورة كلباء للألعاب الشاطئية

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

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تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وبحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، يحتفل مجلس الشارقة الرياضي، اليوم الخميس، بافتتاح النسخة الأولى من دورة كلباء للألعاب الشاطئية، التي يتنافس فيها المشاركون على جوائز مجموعها نصف مليون درهم.

يبدأ الحفل السابعة مساء على شاطئ المدينة، حيث تم إعداده لاستضافة الحفل وفعاليات الدورة، التي ستستمر منافساتها حتى 20 من الشهر الجاري.

يسبق حفل الافتتاح، عروض بحرية، ويختتم بالألعاب النارية، بجانب فقراته الرسمية التي تتضمن كلمة اللجنة المنظمة للبطولة، يلقيها عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بجانب فيلمين، الأول ترويجي عن مدينة كلباء وأهم معالمها السياحية والتاريخية والرياضية، والثاني للإعلام عن شعار الدورة وألعابها السبعة، والفعاليات المصاحبة لها، وعقب الحفل مباشرة ستدشن بطولة كرة القدم أولى مبارياتها بلقاء شباب الأهلي مع خورفكان، ودبا الحصن مع كلباء.

تحمل الدورة شعاراً يميزها بالرقم «7» ويعبر عن مضمونها بشكل مباشر، حيث تشمل 7 ألعاب هي: القدم والطائرة والسلة، والجري، والتجديف والسباحة والأكواثلون، كما أن منافساتها تُجرى على مدى 7 أيام، ولمدة 7 ساعات كل يوم.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المنظمة للدورة برئاسة عبدالملك جاني، وتضم في عضويتها كل من ياسر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، مديراً للدورة ومكتب الإشراف العام، وسعيد المزروعي مساعداً لمدير الدورة، رئيساً للجنة الخدمات المساندة، وعبدالله الدرمكي رئيساً للجنة العلاقات العامة، وعلي المراشدة رئيساً للجنة الإعلام، وخلفان علي رئيساً للجنة التسويق، والرائد ماجد سلطان رئيساً للجنة الأمنية، فيما يترأس اللجنة الفنية عبدالملك جاني، وتضم في عضويتها ممثلي الاتحادات والأندية للألعاب السبعة، كما تتضمن مكتب الإشراف العام للدورة، وتضم في العضوية زكية سهيل المشرخ وخالد محمد أحمد ومحمد محمود شلش.

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