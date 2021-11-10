260 لاعباً ولاعبة في تنس الحبتور التصنيفية

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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تنطلق الخميس منافسات النسخة السادسة لبطولة الحبتور التصنيفية المحلية لفئتي الأولاد والبنات في التنس، التي تقام بالتزامن مع تنظيم النسخة 24 لبطولة الحبتور الدولية للسيدات، وذلك بمشاركة 260 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وتقام بإشراف اتحاد الإمارات للتنس، وتستمر حتى 27 من نوفمبر الجاري.

أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي، أن إقامة هذه البطولة، بهذا العدد الكبير من المشاركين، يدل على التطور الذي تشهده رياضة التنس في الإمارات، وأن مدينة دبي تأتي في واجهة المدن العالمية لرياضة التنس، وأشاد المرزوقي بالجهود الجبارة التي تبذلها مجموعة الحبتور الدولية ورئيسها خلف الحبتور في دعم رياضة التنس من خلال إقامة هذه البطولة وغيرها من البطولات والتجمعات في رياضة التنس.

وقالت نورة بدوي مديرة البطولة إن إقامة النسخة السادسة لهذه البطولة، يعكس أهميتها الفنية والمجتمعية ودورها في تطور رياضة التنس في الإمارات والعالم، وتؤكد أن مجموعة الحبتور ماضية في دعم ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وسعادة، لذلك جاءت مشاركة هذا العدد الكبير من المشاركين، لتأكيد مكانتها بين البطولات ونجاحها باستقطاب اللاعبين واللاعبات.

أما الحكم العام للبطولة، الدولي ليث العاني، فقال إن البطولة ستضم عشر فئات، للأعمار 12 و14 و16 و18 للذكور والبنات، وفئة الرجال والرواد موزعين على 12 جدولاً، وستقام المنافسات في ملاعب أكاديمية الحبتور الدولية للتنس وملاعب فندق الحبتور غراند في منطقة الميناء السياحي في دبي، مؤكداً أن هذا العدد من المشاركين يعتبر غير مسبوق، وهو الأكبر.

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