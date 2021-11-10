الأهلي السعودي بطل «دولية بني ياس للطائرة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج الأهلي السعودي بطلاً لـ «دولية بني ياس الدولية للكرة الطائرة» التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس ونظمها السماوي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي بمشاركة 4 أندية عربية، وحصد الأهلي السعودي لقب البطولة بعد فوزه في الجولة الثالثة والأخيرة على السيب العماني بثلاثة أشواط نظيفة ليحصد المركز الأول من ثلاثة انتصارات.

واحتل بني ياس المركز الثاني في البطولة بعد فوزه على الجزيرة بثلاثة أشواط مقابل شوط، فيما جاء السيب العماني في المركز الثالث، والجزيرة في المركز الرابع.

وتوج حميد بولاحج الرميثي رئيس شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية الفرق خلال مراسم التتويج عقب نهاية البطولة التي أقيمت بصالة بني ياس.

من جهة أخرى وقع نادي بني ياس اتفاقية تفاهم مع نادي الأهلي السعودي وذلك على هامش البطولة في إطار العلاقات الوطيدة بين الناديين وتهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير الكرة الطائرة.

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