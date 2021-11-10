«الشارقة الرياضي» وإنترميلان يبحثان التعاون

المصدر: ميلانو - البيان الرياضي

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بحث عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وخافيير زانيتي أسطورة نادي إنتر ميلان الإيطالي السابق ونائب الرئيس حالياً سبل تعزيز التعاون الرياضي بين النادي والمجلس في مجالات عدة منها ابتعاث اللاعبين للانفتاح على التجارب الاحترافية واستثمار التجارب والخبرات التي يتمتع بها النادي.

تأتي الزيارة تلبية للدعوة التي وجهها خافيير زانيتي للحزامي خلال زيارته للدولة في سبتمبر الماضي والتي زار خلالها عدداً من أندية الشارقة.

و كان خافيير زانيتي في استقبال الحزامي لدى زيارته النادي التي رافقه خلالها خليل غانم الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، واطلعهم زانيتي على مرافق النادي وعلى بعض تجاربه وخبراته في مجال احتراف كرة القدم.

وأعرب عيسى هلال الحزامي عن سعادته بالزيارة، مشيدا بما رآه من منشآت ومرافق وبتجربة النادي الاحترافية وتاريخه العريق كأحد أهم وأشهر أندية العالم.

وقال إن المجلس يسعى للاستفادة من خبرات الأندية العالمية في دفع عجلة الرياضة على صعيد أندية الشارقة، مشيرا إلى أن أكاديمية الإنتر لإعداد اللاعبين تحظى بسمعة كبيرة وسيتم بحث سبل الاستفادة منها أسوة بتعاون أكاديميات أجاكس الهولندي مع نادي الشارقة، كما تم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون بين النادي الإيطالي ونادي خورفكان.

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