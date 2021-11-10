9 بطولات دولية تشهدها دبي في الأيام التسعة المقبلة

المصدر: وام

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تشهد دبي تنظيم 9 بطولات دولية خلال الأيام التسعة المقبلة، وذلك من بين 29 فعالية رياضية تنافسية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف أرجاء دبي، والتي تجذب الآلاف من المتابعين في موقع المنافسات والملايين من المشاهدين عبر القنوات الرياضية المختلفة.

وستكون أولى البطولات الدولية، بطولة دبي العالمية للجولف التي تقام غدا على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف، وهي مصنفة ضمن بطولات الجولة الأوروبية للجولف التي تعد أقوى البطولات العالمية، وتستمر منافسات البطولة حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين يتنافسون على جوائز مالية تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي.

كما تتصدر المباراة النهائية من بطولة /كأس العالم للكريكت تي 20/ قائمة الفعاليات خلال الأسبوع المقبل، والتي يستضيفها استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية يوم الأحد المقبل 14 نوفمبر، ويتابع منافسات كأس العالم للكريكت أكثر من مليار مشاهد وتبث منافساتها 300 قناة في أكثر من 200 دولة.

وتتواصل منافسات أكبر بطولات العالم للبولينغ التي تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ بمنطقة الممزر، والتي تتضمن ثلاث فئات تمثل كل فئة منها بطولة عالم، وهي السوبر العالمية للبولينغ للرجال والسيدات، وبطولة العالم لأصحاب الهمم فئة الكراسي المتحركة، وبطولة العالم لأساتذة البولينغ للفئات العمرية من 5 إلى 65 عام، ويشارك فيها أكثر من 500 لاعب من أبرز اللاعبين المصنفين عالميًا من 46 دولة، وتبث منافساتها على قنوات سكاي سبورتس وفوكس وآي تي في العالمية.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي النسخة الخامسة والعشرين من بطولة العالم للكاراتيه الأكبر من نوعها في تاريخ بطولات العالم للكاراتيه، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر، وتنطلق يوم في 19 نوفمبر الجاري تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لسباعيات الرجبي – جنوب إفريقيا 2022، ويتنافس فيها 8 منتخبات للرجال وللنساء على ملاعب مدينة دبي الرياضية، وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين للرجال هي كوريا الجنوبية وهونغ كونغ والفلبين وماليزيا في المجموعة الأولى، واليابان وسريلانكا والصين ومنتخبنا الوطني في المجموعة الثانية، فيما تضم منتخبات السيدات كل من اليابان وكازاخستان وتايلاند والفلبين في المجموعة الأولى، والصين وهونغ كونغ وسريلانكا وماليزيا في المجموعة الثانية، وتقام المنافسات على مدار يومين حيث تتنافس كل مجموعة مع بعضها من الرجال والنساء في اليوم الأول وتتأهل الـ 4 فرق الفائزة إلى نصف النهائي الذي يقام في اليوم الثاني ثم يلعب الفريقين الفائزين على المباراة النهائية التي يتأهل منها منتخب واحد هو الذي سيشارك في نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا سبتمبر 2022.

وتتواصل منافسات البطولة العربية للبليارد والسنوكر التي يشارك فيها 150 لاعب من 14 دولة هي: الإمارات، البحرين، سوريا، عمان، قطر، لبنان، مصر، الأردن، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، ليبيا، والمغرب، وتقام منافساتها في جمعية الإمارات للبلياردو والسنوكر، وتقام بطولة فزاع الدولية السابعة للبوتشيا لأصحاب الهمم خلال الفترة من 13 إلى 20 نوفمبر في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويشارك فيها لاعبين من أصحاب المراكز الأولى في التصنيف العالمي من 9 دول هي: الإمارات، كوريا الجنوبية، سنغافورة، الهند، اليابان، الكويت، العراق، تايلند، هونغ كونغ.

كما تستضيف دبي تصفيات آسيا وأفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم للبادل تنس خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر في مجمع ند الشبا الرياضي، ويشارك فيها أول منتخب إماراتي للبادل تنس، وتقام بطولة غرب آسيا للبليارد والسنوكر، التي تقام مقر اتحاد الإمارات للبليارد والسنوكر خلال الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر.

وتشهد دبي تنظيم العديد من الفعاليات التنافسية التي يشارك فيها الآلاف من عشاق الرياضة والنشاط البدني، من أبرزها سباق الجري على الشاطئ الذي يقام في الساعة السابعة صباح بعد غد على شاطئ الغروب /سنست بيتش/ مقابل حديقة أم سقيم، ويشارك فيه أكثر من 1000 شخص يتنافسون على مسافات 7 كلم و3 كلم والجري العائلي لمسافة 1.8 كيلومتر، وتقام بطولة تحدي الوحل في وادي هاب بمنطقة حتا في 13 نوفمبر، ويعد من أشهر سباقات تخطي الحواجز في العالم التي تجتذب آلاف المشاركين من كافة أنحاء العالم منذ انطلاقتها للمرة الأولى في دبي عام 2016 ويشارك في البطولة أكثر من 1500 مشارك.

كما تقام العديد من الفعاليات الأخرى في الكرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والجمباز الإيقاعي، والجري، والدراجات الهوائية، والبولو، والبادل تنس، والشطرنج، والرياضات المائية التي تقام في كافة أرجاء دبي من جميرا إلى المرموم إلى حتا وتجتذب مشاركة الآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار.

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