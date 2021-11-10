«الجولة الأوروبية» للغولف تتحول إلى «جولة دي بي ورلد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت «الجولة الأوروبية» للغولف ودي بي ورلد، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم أمس، عن تطور بارز في مسار شراكتهما الطويلة، حيث ستصبح دي بي ورلد الراعي الرسمي للجولة الأوروبية اعتباراً من بداية موسم 2022.

وبالتزامن مع احتفالات «الجولة الأوروبية» ودي بي ورلد بالذكرى الخمسين لإنشائهما في عام 2022، تُبشّر الاتفاقية ببداية حقبة جديدة غير مسبوقة في تاريخ «الجولة الأوروبية» التي ستبدأ موسمها الأول تحت اسمها الجديد؛ «جولة دي بي ورلد».

ويعتبر هذا التعاون التاريخي الذي تم الإعلان عنه اليوم بمثابة محطة بارزة على صعيد الشراكات في الفعاليات الرياضية العالمية، ويأتي تزامناً مع دي بي ورلد الراسخ تجاه ثلاثة مجالات أساسية، وهي: الارتقاء بمستوى «الجولة» من كل النواحي، وتطوير رياضة الغولف على مستوى العالم، وتحفيز أثرها الإيجابي على المجتمع.

ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن جولة دي بي ورلد الجديدة للغولف من تمويل جوائز تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار لأول مرة في تاريخ الجولة، وحد أدنى للجائزة يصل مليوني دولار لجميع الجولات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من قبل جولة دي بي ورلد.

ستكون جولة دي بي ورلد عام 2022 جولة عالمية فعلية حيث ستضم ما لا يقل عن 47 بطولة في 27 دولة مختلفة، بما في ذلك بطولات جديدة في الإمارات واليابان وجنوب أفريقيا وبلجيكا، وسلسلة رولكس الموسعة التي تشمل خمس فعاليات هي: بطولة أبوظبي HSBC، وبطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، وبطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة، وبطولة BMW PGA وبطولة دي بي ورلد التي ستختتم الموسم.

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وستشمل أيضاً وللمرة الأولى ثلاث بطولات مشتركة مع جولة PGA – وهي بطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة المذكورة أعلاه، وبطولة بارباسول وبطولة باراكودا التي تقام في الولايات المتحدة - نتيجة للتحالف الاستراتيجي بين اثنتين من أبرز جولات الغولف للمحترفين الذكور. للاطلاع على كامل جدول 2022، يرجى الضغط هنا.

أهمية بالغة

قال كيث بيللي، الرئيس التنفيذي لـ«الجولة الأوروبية»: يتميز الإعلان بأهميته البالغة في تاريخ «الجولة الأوروبية» حيث يُبشّر إطلاق جولة دي بي ورلد في عام 2022 ببداية حقبة جديدة رائدة في لعبة الغولف على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي يعود بفائدة كبيرة على جميع المشاركين، من اللاعبين والمساعدين والمشجعين والشركاء على حدّ سواء، فضلاً عن مساهمة ذلك بتحقيق إضافة مهمة للمجتمع على نطاق أوسع.

وأضاف: «في إطار هذه الاتفاقية الكبرى، سيتم تعزيز منظومة عمل الجولة بشكل متكامل، وهو الأمر الذي كان ضرورياً بالنسبة لنا، ولدي بي ورلد التي قدمت دعماً أساسياً لنا، وللعبة الغولف عموماً، ابتداءً من قواعدها الشعبية ووصولاً إلى نخبة المحترفين».

منصة ممتازة

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دي بي ورلد: «على مدى يتجاوز عقداً من الزمن، كانت دي بي ورلد شريكاً أساسياً للجولة الأوروبية، وقد أتاحت لنا هذه الشراكة منصّة ممتازة للتواصل مع العملاء والشركاء وبناء علامتنا التجارية. وقد استغللنا فرصة دعم الجولة لتطوير لعبة الغولف على جميع المستويات، حيث كانت الرؤية المشتركة والقيم التي تأسّست عليها هذه الشراكة مفتاحاً لنجاحنا المتواصل».

وأضاف بن سليم: «تتميز دي بي ورلد والجولة الأوروبية معاً بطابع عالمي، والتزام بالشمولية والاستثمار في التقنيات الجديدة للبقاء في طليعة المنافسة، وهي السمات التي أصبحت اليوم المبادئ الأساسية في جولة دي بي ورلد. وانطلاقاً من مكانتنا الرائدة كمزوّد عالمي بالخدمات اللوجستية الذكية والشاملة، سنستفيد من موظفينا وأصولنا واتصالاتنا أيضاً للمساعدة في تطوير الجولة بصورة أكبر، والارتقاء بها نحو أفق أبعد».

ارتقاء عالمي

قال جاي موناهان، مفوّض جولة PGA وعضو مجلس إدارة الجولة الأوروبية: يسهم الإعلان في الارتقاء بمستوى الجولة الأوروبية على الصعيد العالمي بفضل الدعم الذي قدمه شريكنا الدائم دي بي ورلد، فنحن سعداء بالنمو والتطور المستمر للجولة الأوروبية، وبالزخم اللافت الذي يعزز تحالفنا الاستراتيجي. لقد قلت سابقاً إنّ جولاتنا ستنمو معاً خلال السنوات العشر القادمة وأسرع من أي وقت مضى. ويعتبر إعلان اليوم دليلاً على هذه الجهود.

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