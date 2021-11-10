«حتا» تستضيف أقوى بطولات التحدي السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يستعد أكثر من 1500 مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار للمشاركة في أقوى وأصعب بطولات التحدي «تحدي الوحل» الذي تستضيفه منطقة «حتا» يوم السبت المقبل، وتنظمه شركة سابكو للرياضة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وشركة «تاف مادر» العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية.

ويقام التحدي في «وادي هاب» ويشتمل المنافسة على فئتين هما تحدي المحترفين الذي يمتد على مسافة 10 كيلومترات وتتضمن هذه الفئة 25 عائق «أوبستكل»، وتحدي الهواة الذي يمتد على مسافة 5 كيلومترات ويتضمن 15 عائقاً، وتتنوع العوائق بين عوائق طينية ومائية صممت بالشكل الذي يزيد من التشويق والإثارة في المنافسات ويختبر قوة وشجاعة المتنافسين والعمل الجماعي فيما بين أعضاء الفريق الواحد ولا تتطلب وقتاً محدداً لإنهاء السباق.

وتعد بطولة «تحدي الوحل» من أشهر سباقات تخطي الحواجز في العالم التي اجتذبت آلاف المشاركين من كافة أنحاء العالم منذ ولادتها في دبي عام 2016.

عوائق متنوعة

ويتضمن السباق العديد من العوائق التي تتنوع بين السباحة في المياه الجليدية في عائق يسمى «أركتيك إينيما» أو حقنة القطب الشمالي المعبئة بأكثر من 5000 كيلوغرام من الثلج، والتسلق في عائق يسمى «حائط برلين»، والمشي على الحبال في عائق يسمى «الأرملة السوداء»، وعائق «قفص الزحف» الذي يتطلب العبور في المياه زحفاً على الظهر مع التعلق في سياج من الشبك الحديدي، وبلوكنيس مونستر الذي يتوجب على المتسابقين فيه الدفع والسحب والدحرجة لتخطي حواجز طينية لزجة ومتحركة وسط حفرة مياه كبيرة، مما يضعهم أمام اختبار حماسي لتخطي أصعب العوائق والحواجز.

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