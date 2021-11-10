اعتماد فعاليات «أبوظبي غراند سلام للجودو»

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة أبوظبي (الخمسين) جراند سلام للجودو2021، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، الجدول الزمني لمنافساتها.. كما ناقشت اللجنة كافة فعالياتها التي ستقام خلال الفترة من 26 – 28 نوفمبر الجاري، في صالة «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية.. كان ذلك، عبر تقنية الفيديو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو.. البطولة التي تتزامن مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني لعام 2021، والعيد الـ 50 للإمارات، يشارك فيها أكثر من 50 دولة .

وتقرر أن يبدأ برنامج البطولة اعتباراً من الأربعاء 24 نوفمبر بتسجيل الفرق ، ويشهد يوم الخميس 25 نوفمبر، التسجيل النهائي للمشاركين في التصفيات ، فيما تجرى القرعة في الثانية بعد الظهر .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز