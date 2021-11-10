عبد المنعم الهاشمي: دعم «أم الإمارات» وراء إنجازات بطلات الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أنه فخور بإنجازات منتخب الفتيات في بطولة العالم للجوجيتسو، وأن المرأة الإماراتية حيثما تواجدت أبدعت في كل المجالات، والفضل في ذلك يعود في الأساس لدعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» القدوة والمثل.

وأكد الهاشمي أن بنت الإمارات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها على قدر التحدي في بطولة العالم، وقدمت مستوى فنياً لفت كل الأنظار، وتمكنت من حصد العديد من الميداليات عن جدارة واستحقاق في كل الفئات، وأن بطلات الإمارات أصبحن حديث العالم في مونديال الجوجيتسو الذي يشهد مشاركة واسعة من 65 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن اللاعبات تميزن في التعبير عن أنفسهن على البساط أمام المنافسات من مختلف دول العالم، وتمكن من حصد الميداليات وإسعاد الجماهير والمسؤولين والأسر.

شركاء النجاح

وقال: «أشكر كل اللاعبات، والأسر لأنهم شركاء النجاح، وأؤكد أن المهمة لم تنته بعد فأمام الجميع النسخة الثالثة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الأسبوع المقبل، والإبداع لابد أن يستمر، لرد الجميل للوطن، وصعود منصات التتويج».

وأضاف عبد المنعم الهاشمي: «نستلهم رؤيتنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو من القيادة الرشيدة، وتعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة البحث عن المركز الأول، ونحاول أن نوصل هذه القيم والمعاني إلى أجيالنا الجديدة.. ثقتنا في لاعبينا ولاعباتنا بلا حدود، فقد أثبتت التجربة أن كل دعم واهتمام يقدم لهم يؤتي ثماره، ويصنع إنجازات على كل المستويات، ولن ندخر أي جهد في البحث عن المركز الأول عالمياً، فالإمارات تستحق أن يكون لها موطئ قدم على قمة الرياضة العالمية بإحدى الرياضات».

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