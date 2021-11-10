«تحدي دبي للجري» يفتح باب التسجيل

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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وجه «تحدي دبي للجري»، الذي يقام الجمعة 26 نوفمبر الجاري الدعوة للجميع للتسجيل من أجل المشاركة في أكبر سباق جري مجاني على مستوى المدينة، والمقام ضمن فعاليات الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة، بشارع الشيخ زايد بدبي والذي يتحول إلى مسار مفتوح للجري أمام العدائين من الأعمار والقدرات ومستويات اللياقة كافة.

وعلى جميع الراغبين في المشاركة في «تحدي دبي للجري» التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.DubaiRun.com. ولضمان سلامة المشاركين كافة، سوف يتبع «تحدي دبي للجري» إرشادات الصحة والسلامة العامة المتعلقة بـجائحة «كوفيد-19».

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