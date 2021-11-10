ولي عهد الفجيرة يستقبل الفائز ببرونزية العالم للشطرنج للمصنفين تحت 2000 نقطة

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، لاعبَي منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، محمد سعيد اليليلي الفائز ببرونزية العالم للشطرنج في بطولة المصنفين تحت 2000 نقطة، والتي أقيمت في جزيرة رودس باليونان أكتوبر الماضي، واللاعب خليفة خالد الحفيتي.

وهنّأ سموه إدارة النادي واللاعب الفائز على الإنجاز العالمي، مشيداً بجهودهم في المشاركة في البطولات الدولية وتحقيق المراكز المتقدمة، ومتمنياً لهم المزيد من النجاحات التي تضاف إلى إنجازهم الشخصي، وتعزز مكانة الفجيرة في مجال رياضة الشطرنج عالمياً.

كما بارك سمو ولي عهد الفجيرة فوز دولة الإمارات باستضافة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي 2022 في الفجيرة، مؤكّداً توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتقديم الدعم والمتابعة اللازمَين لضمان نجاح تنظيم البطولة وتحقيق أهدافها. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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