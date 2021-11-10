«بناء الأجسام» خامس بطولة العالم

المصدر: (متابعة - فائز بجبوج)

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عادت بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام إلى الدولة أمس بعد ختام مشاركة المنتخب في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا، وتمكن لاعبو الإمارات من احتلال المركز الخامس في الترتيب الذي ضم 48 منتخباً دخل تصنيف النقاط.

وكان في استقبال بعثة المنتخب الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد ونائبه علي عبد الله بن حيدر والأمين العام محمد عبد الرحيم المري، وعضو إدارة الاتحاد أحمد جوهر. وقال رئيس الاتحاد إن لاعبي المنتخب ظهروا بمستويات فنية متميزة بالرغم من قوة المنافسات.

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