«الدراجات» يشارك بأكبر بعثة في «المهرجان العربي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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غادرت أول من أمس بعثة منتخب الدراجات للمشاركة في مهرجان الدراجة العربية الذي يقام في مصر ويشهد مشاركة 17 دولة عربية خلال الفترة من 12 ـ 28 نوفمبر في أكبر بطولة عربية مجمعة للدراجات، ويشارك المنتخب الإماراتي ببعثة هي الأكبر خلال مشاركاته الخارجية إذ تضم 56 شخصاً ما بين دراجين بقيادة النجم يوسف ميرزا، ووفد إداري وفني.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد أن المنتخب غادر قبل انطلاق البطولة بخمسة أيام للدخول في معسكر تدريبي استعداداً للحدث الذي حرص مجلس الإدارة على المشاركة فيه بكل المنافسات إضافة إلى مشاركة منتخب الإناث والشباب، لتكون أكبر بعثة في تاريخ الدراجات الإماراتية تشارك في بطولة خارجية، وجاء ذلك بعد عام من العمل الجاد كان الهدف منه هو بناء قاعدة كبيرة من الدراجين في مختلف الفئات وأيضاً منتخب الإناث لنبدأ بعد ذلك المشاركة في البطولات الخارجية الخليجية والعربية ومنها للمستوى الأكبر على مستوى آسيا.

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