«عربية البلياردو والسنوكر» تختتم في دبي اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم اليوم بدبي البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، بعد أن استمرت على مدار 8 أيام بمشاركة 14 دولة، الإمارات، البحرين، سوريا، عمان، قطر، لبنان، مصر، الأردن، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، ليبيا، والمغرب، وتقام منافسات الفرق في اليوم الختامي في صالة الاتحاد بالنسبة للسنوكر وصالة «أي زون» بالنسبة للبلياردو.

وارتفع عدد الميداليات التي حصلت عليها الإمارات في البطولة إلى 6 ميداليات متنوعة، هي: ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان في اليوم السابع للبطولة التي تختتم اليوم، وهي ميدالية ذهبية أحرزها محمد شهاب في فردي الماسترز وميدالية ذهبية في الفرق للماسترز حققها كل من شهاب ومحمد الجوكر وبرونزية في الفرق للماسترز، وبرونزية أخرى حققها خالد الكمالي في مسابقة الست كرات وذهب المركز الأول في ست كرات للقطري أحمد سيف والميدالية الفضية لحبيب صباح من البحرين.

وأحرز منتخبنا فضيتين في منافسات البلياردو حيث تأهل منتخبنا «أ» للمباراة النهائية مع الكويت في مسابقة 9 كرات بعد تخطيهما للكويت «ب» والسعودية، وحصل فيها المنتخب الكويتي على الميدالية الذهبية بعد فوزه على منتخبنا بنتيجة 3-0 لتحصل الإمارات على ميدالية فضية في البلياردو، ونالت السعودية ميدالية ذهبية في البلياردو لمسابقة الناشئين 10 كرات عبر خالد الغامدي، فيما حصلت الإمارات على الميدالية الفضية عبر حميد جابر، ونالت كل من البحرين وليبيا ميدالية برونزية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز