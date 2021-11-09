انطلاق «آسيا والمحيط الهادئ» لجولف السيدات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - فايز بجبوج

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تنطلق غدا الأربعاء، في نادي أبوظبي للجولف، منافسات بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» لهواة السيدات، التي تحط الرحال في نسختها الثالثة للمرة الأولى بضيافة الدولة، وتمتد حتى 13 نوفمبر الجاري، بمشاركة 74 لاعبة من 24 دولة، تتقدمهن كوكبة من اللاعبات المصنفات، أبرزهن الكورية الجنوبية يومين هوانغ المصنفة رابعة عالمياً، والصينية زياوين يين المصنفة في المركز السابع على العالم.

وتعول الآمال الإماراتية في البطولة، على نجمتي المنتخب الوطني للسيدات، حمدة سعيد السويدي وعلياء منصور العمادي، بجانب اثنتين من اللاعبات المقيمات في الدولة، وهما من الجنسية الهندية، مع كل من ناتالي جوبتا، وشيرل آلان.

ستقوم لاعبتنا حمدة السويدي بتسديد الضربة الأولى، إيذاناً بانطلاق البطولة في تمام الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، وأوقعتها القرعة في المجموعة التي تضم الإندونيسية إليوسا أتينزا واليابانية ميكو يويتا، فيما تبدأ علياء العمادي مشوارها الساعة 9,40 صباحاً، في مجموعة تضم السنغافورية ليديا سيتورس والأسترالية بليندا ماي.

عودة النجمات

وتشهد نسخة أبوظبي، عودة حاملتي لقبي النسختين الأولى والثانية، إلى أروقة البطولة، وهما التايلاندية أثايا ثيتيكول المتوجة بطلاً للنسخة الافتتاحية في 2018، واليابانية يوكا ياسودا المدافعة عن لقب النسخة الأخيرة في 2019، والنجمة التايلاندية أثايا ثيتيكول تقدم أحد أفضل مواسمها، وتعتلي حالياً برصيد 2944 نقطة، الترتيب العام في موسم «السباق إلى كوستا ديل سول» ضمن الجولة الأوروبية للسيدات.

وتعد بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» التي ينظمها اتحاد آسيا والمحيط الهادئ بالتعاون مع نادي الجولف الملكي القديم «R&S»، محطة هامة في أجندة اللاعبات الهاويات، لكونها تسمح لبطلات المراكز الأولى، في التأهل وللمشاركة ببطولات عالمية كبرى في 2022، بحجم بطولة «AIG» المفتوحة في بريطانيا، و«أمونديا إيفيان» إحدى البطولات الخمس الكبرى لجولف السيدات في العالم، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة «أوغوستا الوطنية للهواة» التي تجري سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية.

طموح مشروع

وتمثل بطولة «أبوظبي» المشاركة الأولى للكورية الجنوبية يومين هوانغ في بطولات «آسيا والمحيط الهادئ» لهواة السيدات، لكنها تدرك جيداً الفرصة المتاحة أمامها، بعد موسم حافل للاعبة البالغة من العمر 19 عاماً، نجحت خلاله في اعتلاء قائمة تصنيف لاعبات الهواة في بلادها، جراء الفوز ببطولتين متتاليتين بين شهري مارس وأبريل الماضيين، والحلول في المركز الرابع ببطولة «كوريا المفتوحة للسيدات».

موهبة متفائلة

بدورها، تستند الصينية زياوين يين في ظهورها الأول في بطولة «آسيا والمحيط الهادئ» الحالية، إلى موهبتها التي قادتها منذ عودتها إلى المنافسات في هذا العام، إلى تقديم مستويات قوية، خصوصاً أنها لم تخرج عن المراكز العشرة الأولى في البطولات الـ 13 التي خاضتها.

الزرعوني: ترحيب وسعادة ووعد لتعزيز الثقة

من جهته رحب عادل الزرعوني نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للجولف، باللاعبات المشاركات، وقال: نرحب بجميع اللاعبات في بلدهن الثاني الإمارات، ونتمنى لهن طيب الإقامة وتقديم الأداء اللافت الذي يضمن لهن تحقيق طموحهن، خاصة أن أيام المنافسات تقام على ملاعب نادي أبوظبي الذي يمتلك أعلى المعايير العالمية ويستضيف كل عام بطولات كبرى خاصة باللاعبين المحترفين وضمن الجولات الأوروبية و«السباق إلى دبي» التي ينافس على ألقابها أفضل لاعبي العالم.

أضاف: سعداء باستضافة الحدث للمرة الأولى في دول المنطقة، في استضافة تؤكد مجدداً حجم الثقة التي تحظى بها الإمارات، في قدرتها على التنظيم الناجح لكبرى الفعاليات الكبرى، سواء الرياضية منها أو غيرها، ونعد الجميع بتقديم نسخة استثنائية في بطولة تنتظرها نجمات المستقبل من اللاعبات الموهوبات على صعيدي آسيا والمحيط الهادئ، والتي سبق لها أن قادت العديد من اللاعبات إلى بوابة النجومية.

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