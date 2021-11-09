تشكيل اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

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اعتمد مجلس الشارقة الرياضي تشكيل اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي السابع للدراجات الهوائية 2022، برئاسة عبد الملك جاني نائب رئيس المجلس وعضوية كل من ياسر عمر الدوخي مديراً للطواف، و سالم عبد الرحمن بوشليبي رئيس اللجنة الفنية والحكام، والعقيد الركن عمر علي الغزال رئيس اللجنة الأمنية، وعبدالله حسين آل علي رئيس لجنة الخدمات المساندة، ومحمد علي بن حماد رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات، وزكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام والتسويق، وأحمد سالم المظلوم رئيس لجنة المراسم والتشريفات، وخالد عبدالله الجنيبي رئيس لجنة الأداء والتطوير ومحمد جمعة المشغوني رئيس اللجنة الطبية، ومحمد صلاح منير مقرراً.

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن النسخة السابعة من طواف الشارقة الدولي تحظى باهتمام كبير من المجلس، وخاصة أنها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأضاف: نخطط لأن تكون كل الترتيبات في قمتها مع النسخة الجديدة للطواف، الذي تم التحضير له منذ وقت بمراجعة تقارير الطوافات الماضية، وبحث كل الأفكار والمبادرات الجديدة بما يسهم في إبراز المعالم السياحية في الإمارة، ويعكس الكفاءة التنظيمية والإمكانات اللوجستية التي تتمتع بها الشارقة.

وقال عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة المنظمة للطواف: يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمجلس الشارقة الرياضي على هذه الثقة الغالية بتكليفي برئاسة اللجنة المنظمة العليا للطواف وأدعو الله أن أكون عند حسن ظن الجميع في الحدث الذي يعد من أبرز الأحداث الرياضية الدولية التي سيضطلع بها المجلس العام المقبل، ونعلم جيداً أن دولة الإمارات ومدينة الشارقة ستكون محط أنظار العالم على مدار الأيام الأربعة للطواف، ولذا ستعمل اللجنة المنظمة على إنجاز كل المهام المنوطة بها على أكمل وجه، من خلال تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، لاستثمار الكفاءات البشرية ومرافق البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها الإمارة الباسمة، وفي الوقت الذي نرحب فيه بنجوم العالم والفرق والمنتخبات والأندية وفرق الهواة المشاركة في الطواف، نعد الجميع بدورة استثنائية تبقى في ذاكرة كل من سيحضرها أو يتابعها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

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