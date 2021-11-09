«دبي مسقط للشراع» برعاية أرامكس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلنت أرامكس، المزوّد الرائد عالمياً لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة أمس عن إبرامها اتفاقية رعاية مدتها خمس سنوات مع «نادي دبي للإبحار الشراعي» تصبح بموجبها الراعي الرئيسي لـ «سباق دبي مسقط للشراع الحديث» الذي تقام فعالياته بداية شهر فبراير من العام القادم 2022.

يقام «سباق أرامكس دبي مسقط للشراع الحديث» على مدى خمسة أيام متتالية حيث ينطلق السباق من «نادي دبي للإبحار الشراعي» وينتهي في «مارينا بندر الروضة» في العاصمة العُمانية مسقط. ومن المتوقع أن يقضي البحارة ما بين ثلاثة إلى خمسة أيام في عرض البحر خلال ظروف جوية مختلفة. ويعتبر هذا السباق أطول سباق للإبحار باليخوت الشراعية الحديثة في المنطقة، حيث يغطي مسافة تتجاوز 360 ميلاً يواجه خلالها المتسابقون تحديات مختلفة أثناء إبحارهم حول شبه جزيرة مُسندم. ينظم السباقَ «اتحادُ الإمارات للشراع والتجديف الحديث» و«نادي دبي للإبحار الشراعي» بالتعاون مع «اللجنة العُمانية للرياضات البحرية».

وبصفتها الراعي الرئيسي للسباق، ستسخر أرامكس خبراتها الطويلة وشبكتها الواسعة في كل من دولة الإمارات وسلطنة عُمان لدعم نجاح الحدث بالشكل المطلوب، حيث ستوفر خدمات التخليص الجمركي للقوارب وإجراءات الهجرة للطواقم المشاركة بما يضمن انسيابية الحركة للقوارب والمتسابقين.

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